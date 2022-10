La palla non entra ma i giocatori esultano, l’arbitro convalida: “Ditelo in campo, non è gol” Clamoroso episodi nella Quarta Division argentina: la palla è fuori dalla porta ma i giocatori esultano e ingannano l’arbitro, che convalida il gol fantasma: retrocessione evitata.

A cura di Vito Lamorte

Una vicenda assolutamente incredibile ha permesso ad una squadra della quarta divisione argentina di evitare la retrocessione lo scorso fine settimana e si sta portando dietro una scia di polemiche a dir poco clamorose. In una partita valido per la Quarta Division, il Victoriano Arenas è riuscito a salvare dopo che l'attaccante Matías Ruiz ha finto di aver segnato un gol nel corso della gara contro Lamadrid.

Nel corso del match, Ruiz ha ricevuto un pallone in zona centrale, si è mosso sulla parte sinistra dell'area e a tutta velocità ha calciato verso il palo più lontano. Da questo momento in poi è successo qualcosa di incredibile. L'attaccante ha aperto le braccia ed è corso a esultare verso la parte opposta dell'area di rigore, insieme ai suoi compagni, come se avesse segnato un gol e l'arbitro ha convalidato la rete. I giocatori avversari, increduli per quanto stavano vedendo, sono subito accorsi verso il direttore di gara per chiedere spiegazioni e farlo tornare sui suoi passi. Nulla da fare.

Anche il telecronista non poteva credere ai suoi occhi quando hanno visto i calciatori esultare e l'arbitro andare verso il centrocampo: "No, non è gol. Non è mai gol. È passata di fianco al palo. Andatelo a dire a quelli in campo che non è gol!”.

Ignorando le proteste l'arbitro del match, Jonathan De Oto, ha confermato il gol e ha fatto continuare la gara senza nessuna remora: la rabbia dei calciatori de Lamadrid era evidente ma, nonostante ciò, sono riusciti a pareggiare. Nel finale, però, il Victoriano Arenas è riuscito a segnare il secondo gol su calcio di rigore e grazia e a questo risultato ha evitato la retrocessione.

L'allenatore del Victoriano Arenas, il giornalista Luis Ventura, ha spiegato cosa è successo nel programma El Ascent by Three (AM680): “Ero in diagonale. Per me è entrato, molto chiaramente. Quando i giocatori vanno a vedere la rete, era rotta. L'arbitro ha dato subito il gol, ma l'unico a non essere d'accordo è stato il guardalinee, che non so cosa abbia visto”.

Nelle ore successive l'episodio ha fatto il giro del mondo e il Victoriano Arenas, oltre a salvare la categoria, è persino diventato virale sui social.