La nuova vita di Carew, dal carcere alla carriera da attore: “Voglio essere il cattivo in un film di James Bond”

Dopo una carriera da bomber tra Liga, Premier e un breve passaggio alla Roma prima di una condanna per evasione fiscale, John Carew vive la sua seconda vita: sogna di diventare un attore di Hollywood e punta a un ruolo iconico, il villain in un film di James Bond.

Dai gol in Liga e Premier League ai set cinematografici. John Carew, ex attaccante norvegese passato anche per la Roma ma noto per le stagioni al Valencia e per i gol in Premier League con l’Aston Villa, sta vivendo una seconda vita da protagonista, questa volta lontano dai campi da calcio. Dopo il ritiro e dopo aver scontato una condanna, l’ex bomber si è affermato come attore, arrivando anche a produzioni Netflix.

Nel 2022 Carew è stato condannato a 14 mesi di carcere in Norvegia per evasione fiscale, dopo aver ammesso di non aver dichiarato redditi e patrimoni per oltre 26 milioni di euro tra il 2014 e il 2019. Chiusa quella parentesi, il 46enne ha deciso di rilanciarsi nel mondo dello spettacolo, coltivando una passione che aveva iniziato a esplorare già quando era ancora calciatore.

Il sogno è chiaro e dichiarato senza giri di parole: "Vorrei essere il cattivo in un film di James Bond". Un’idea che Carew ha spiegato meglio, raccontando a The Athletic, il ruolo che gli piacerebbe interpretare: "Voglio essere il braccio destro del cattivo, come un assassino silenzioso che perde uno scontro con Bond a metà".

Dal calcio al set: la seconda vita di John Carew

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2012 dopo l’ultima esperienza al West Ham, Carew ha raccontato di aver iniziato a studiare recitazione già nel 2009: "Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione nel 2009" e l’interesse per questo mondo era nato gradualmente, durante gli ultimi anni di carriera. "Da giovane mi sono dedicato completamente al calcio, e questo è avvenuto un po' più tardi, senza alcuna esperienza pregressa in materia. È stato l'apprendimento della teoria e degli aspetti tecnici della recitazione ad interessarmi davvero".

Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2014 con l’horror canadese Dead of Winter, seguito nel 2015 da Caudillos. Negli anni successivi ha preso parte a diverse produzioni norvegesi, tra cui la serie di successo Home Ground (Heimebane), prima di approdare a titoli più noti come il thriller Black Frost e Maleficent con Angelina Jolie.

Carew, dal calcio al cinema: il sogno è Hollywood

Carew vede molte affinità tra il calcio e la recitazione: "Come giocatore, sei abituato alla pressione, quindi ci sono delle somiglianze. Lavorare con gli altri è un lavoro di squadra". Un concetto che ribadisce spesso, sottolineando come anche sul set, proprio come in campo, il risultato dipenda dall’impegno collettivo.

Riservato per natura, l’ex attaccante ha ammesso di non aver mai dato troppo peso alla sua nuova vocazione durante gli anni da calciatore: "Non credo di aver detto molto ai miei compagni di squadra. Non gli ho dato molta importanza. Non sono una di quelle persone che parla sempre delle cose, a meno che non sia necessario". Poi, una volta smesso di giocare, il tempo a disposizione ha fatto il resto: "Poi, quando sono andato in pensione, ho avuto più tempo".

Oggi John Carew si gode questa nuova fase della sua vita, con un obiettivo ambizioso ma ben definito: trasformare la sua imponente presenza fisica e l’esperienza sotto pressione nel ruolo perfetto, magari un giorno, per diventare davvero il cattivo di James Bond.