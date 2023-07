La nuova Sampdoria saluta ufficialmente Quagliarella: niente rinnovo per l’ormai ex capitano Fabio Quagliarella non sarà più un giocatore della Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di non rinnovare il suo contratto ma non è escluso che possa esserci un suo inserimento nella dirigenza blucerchiata qualora il bomber campano decidesse di smettere definitivamente col calcio giocato.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova Sampdoria targata Radrizzani-Manfredi ripartirà dalla Serie B senza Fabio Quagliarella. Era nell'aria la notizia di una volontà da parte della proprietà di voler comunicare all'ormai ex capitano blucerchiato la decisione di non rinnovare il suo contratto. Oggi è arrivata l'ufficialità attraverso un tweet ufficiale che di fatto mette fine a questa lunga storia d'amore tra il bomber napoletano e la Samp. Definitivamente ai liguri da luglio 2016, Quagliarella a 40 anni ha messo fine così alla sua esperienza con la Sampdoria dopo 7 anni. In realtà già nell'annata 2006/2007 il centravanti di Castellammare di Stabia aveva vestito la maglia blucerchiata prima di intraprendere altre esperienze tra Udinese, Napoli, Juventus e Torino prima di fare definitivamente ritorno proprio nella Sampdoria.

Quagliarella con i blucerchiati ha giocato 293 partite segnando 106 gol e 27 assist. Lacrime, applausi e commozione hanno accompagnato la sua sostituzione nell'ultimo turno della stagione 2022/2023 quando il destino ha voluto che l'avventura in blucerchiato terminasse proprio al ‘Maradona', nella sua Napoli, che per vicissitudini extracalcistiche è riuscito a vivere solo in una stagione prima di essere costretto ad andare via. "Se dovesse servire, se potrò fare qualcosa, soprattutto ancora in campo o anche fuori, io per questi colori, per questa maglia, per questa Genova che è la mia seconda casa, per continuare a ricambiare del tanto che ho avuto, ci sarò" aveva detto Quagliarella il cui futuro ora è più che mai incerto.

Da capire se ora Quagliarella vorrà definitivamente chiudere qui la sua carriera o provare a vivere un'ultima esaltante esperienza, anche se forse il suo vero obiettivo era quello di giocare in B con la Sampdoria e mettere fine alla sua storia col calcio giocato con il ritorno in Serie A dei blucerchiati. "Quagliarella è un amico, siamo sempre rimasti in buoni rapporti – aveva detto Andrea Pirlo nel giorno della presentazione come nuovo allenatore della Sampdoria – Dipende da cosa deciderà la società". Oggi però la decisione di non rinnovare il contratto del giocatore campano è stata ufficializzata dalla società.

Leggi anche Azpilicueta crolla in lacrime durante il saluto al Chelsea: il capitano dice addio dopo 11 anni

"Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi". È stato questo il contenuto del tweet pubblicato dalla Sampdoria nella giornata di oggi che di fatto mette fine ufficialmente all'esperienza in campo di Quagliarella con la maglia del club ligure. I tifosi, tra i tanti commenti comparsi, erano comunque pronti a questa notizia ma hanno più volte sottolineato come la società possa aver bisogno di una persona come Quagliarella anche lontano dal rettangolo verde.