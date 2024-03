La nuova maglia dell’Inghilterra diventa un caso nazionale per colpa della bandiera: “È uno scherzo?” La Croce di San Giorgio che da sempre rappresenta la bandiera inglese si è trasformata in un simbolo diviso per la scelta di Nike e della FA di mostrarla sui colletti delle nuove divise rivisitata nei colori: non più rossa, bensì azzurra, blu e violacea. Scatenando la furia dei tifosi e trasformandola in un vero e proprio caso nazionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La nuova maglia della nazionale inglese presentata ufficialmente a inizio settimana ha mandato su tutte le furie i tifosi dei Tre Leoni dopo aver visto l'"aggiornamento giocoso" deciso dall'azienda sportiva di riferimento, la Nike, in accordo con la FA, la Federcalcio anglosassone: la rivisitazione della bandiera inglese con la Croce di San Giorgio che è stata tinta con i colori blu, azzurro e rosa violaceo e che farà bella mostra sul retro del colletto della nuova divisa.

Una scelta divisiva a dir poco quella proposta dalla Nike ed evidentemente avvallata dalla FA e che ha già fatto imbestialire moltissimi inglesi che hanno parlato di oltraggio alla tradizione vedendo ridipinto uno dei simboli massimi della tradizione, la bandiera nazionale identificata nella croce di San Giorgio, rossa su sfondo bianco che campeggia in primo piano anche sulla Union Flag. Invece, dalle prossime amichevoli in programma e per tutti i prossimi Europei la Nazionale dei Tre Leoni farà sfoggio con una scelta cromatica a dir poco discutibile, viste le reazioni.

Nike ha mostrato dettagli della nuova divisa sui social, con la FA che ha appoggiato la scelta visto che le nuove divise, appena messe sugli store fisici e online, sono andate a ruba e che verranno indossate dai giocatori di Southgate. Sia l'azienda sportiva sia la Federcalcio inglese non hanno alcuna intenzione né di ritirarle né di modificarle anche se le critiche sono state tante: la Croce di San Giorgio a tinte blu, rosa tendente al viola e azzurro non è piaciuta a nessuno. L'intento ufficiale sarebbe stato quello di legarsi "alla tradizione, rendendo omaggio alla storica nazionale inglese del 1966, celebrando gli eroi del calcio del passato con un tocco moderno", come ha sostenuto l'azienda d'abbigliamento americana, ma è stata una scelta considerata totalmente senza senso.

Non sono mancati aspri commenti anche a livello socio-politico in Inghilterra, soprattutto a seguito di un'ulteriore aggiunta a parte della stessa Nike: "Un aggiornamento giocoso del San Giorgio appare sul colletto per unire e ispirare". Nigel Farage, conduttore televisivo ed ex politico britannico, Brendan Clarke Smith, membro del Parlamento del Regno Unito e il deputato britannico Lee Anderson sono stati i primi ad intervenire al livello pubblico e hanno pesantemente attaccato la scelta "stilistica" definendola una sciocchezza assoluta.

Nigel Farage in particolare, in vista del primo ufficiale utilizzo da parte della squadra di Gareth Southgate delle nuove divise previsto per sabato nell'amichevole col Brasile a Wembley, non è stato particolarmente tenero: "Ecco, è semplicemente una croce multicolore, non ha alcuna relazione con la croce di San Giorgio… Se la nazionale inglese pensa che ciò sia accettabile, perché mai ci si dovrebbe scusare dell'appartenenza all'Inghilterra nel momento in cui si giocherà per l'Inghilterra nelle finali europee di calcio? Penso che sia uno scherzo assoluto…"

Ovviamente non sono mancati forti critiche anche da parte di tantissimi tifosi comuni che sui social hanno dato sfogo alla propria rabbia: "Vergognosa scelta" si legge in diversi post, "una campagna semplicemente ideologica, guidata da fini commerciali". E ancora una provocazione precisa: "Avreste il coraggio di fare lo stesso con altre bandiere e nazioni come quella turca oppure la saudita?"