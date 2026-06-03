La nuova casa di Cristiano Ronaldo è costata 35 milioni: rubinetti in oro, cinema e 300m² di camera da letto

Cristiano Ronaldo si sta godendo la sua nuova casa, avveniristica casa da oltre 2.500 metri quadrati su diversi piani a Quinta da Marinha, sulla costa atlantica vicino a Lisbona. E’ costata 35 milioni e ha impiegato quasi 4 anni a completarla: sarà la sua residenza di extra lusso per quando andrà in pensione.

Cristiano Ronaldo ha concluso la propria stagione agonistica in Arabia con l’Al-Nassr conquistando finalmente il suo primo titolo di Saudi Pro League: grazie a una doppietta decisiva nell’ultima giornata contro il Damac, l’Al-Nassr ha infatti chiuso al primo posto davanti all’Al-Hilal, regalando a CR7 il primo trofeo arabo. Nel frattempo è stata finita anche la nuova casa che Ronaldo ha fatto costruire a Quinta da Marinha, un esclusivo complesso residenziale di lusso a Cascais, sulla costa atlantica vicino a Lisbona, in una delle zone più prestigiose e private del Portogallo. Una residenza da favola, costata 35 milioni e dove vivrà una volta ritiratosi dal calcio.

La nuova reggia di Cr7 è stata edificata su un terreno che il fuoriclasse portoghese aveva acquistato tra il 2020 e il 2022, i cui lavori sono durati oltre tre anni, con la costruzione avviata intorno al 2022-2023 e completata nei primi mesi del 2026. Il costo finale che ha dovuto affrontare Ronaldo ha raggiunto circa 35 milioni di euro, ben oltre le stime iniziali, rendendola però una delle residenze private più care mai realizzate in Portogallo. Appena ha potuto, Cr7 con la famiglia si è trasferito nella nuova dimora e ha condiviso foto e video proprio dentro la nuova casa mentre la nazionale portoghese sta iniziando la preparazione per i Mondiali 2026: Ronaldo è stato convocato, per quello che sarà il suo sesto Mondiale, ma la squadra è già in ritiro prima di volare oltreoceano.

Uno dei rendering online che riprendono la nuova tenuta di Cr7 in Portogallo

Quanto è costata costruirla e quanto vale la nuova casa di Ronaldo

La villa ha richiesto un investimento totale intorno ai 35 milioni di euro, cifra che include l’acquisto del terreno, i costi dei materiali di altissimo livello, le personalizzazioni estreme e l’inflazione degli ultimi anni. Sul mercato è stata valutata più o meno nella stessa fascia, anche se a inizio 2026 erano circolate voci, poi smentite, su una possibile immediata vendita, ma al momento la famiglia di Cr7 la sta usando attivamente, trasformandola nell'attuale loro residenza principale in Portogallo anche per il post carriera, che avverrà no appena raggiungerà l'obiettivo dei 1.000 gol segnati.

Cristiano Ronaldo con Georgina, la loro famiglia è costituta da 5 figli

Quanto è grande la nuova residenza di Cr7 e quali spazi e arredi ha

La proprietà si estende su un terreno di circa 10/12.000 metri quadrati, mentre la parte costruita è di circa 2.500 metri quadrati distribuiti su più piani, con enormi terrazze e vetrate che si affacciano sull’oceano. Lo stile è ultra moderno e minimalista, con linee pulite, tantissimo marmo italiano, rubinetti in oro massiccio e un’attenzione maniacale alla privacy e alla vista sull’Atlantico. All’interno ci sono otto camere da letto tutte con bagno privato, una suite padronale di circa 300 metri quadrati, una palestra privata, oltre ad una spa, la sala cinema, due piscine di cui una esterna a sfioro e una interna in vetro con passaggio subacqueo, un garage sotterraneo per la collezione delle sue supercar, due lounge esterne e circondata da giardini paesaggistici. Tutto è stato progettato su misura per Ronaldo, Georgina e i cinque figli, pensando a questa come la casa di famiglia definitiva una volta appesi gli scarpini al chiodo.