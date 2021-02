La neopromossa Spezia ha battuto la capolista Milan per 2-0 infliggendo una dura lezione agli uomini di Stefano Pioli. Protagonisti in campo i prodotti del vivaio Giulio Maggiore e Simone Bastoni, autori delle due reti spezzine, ma quella ottenuta contro i rossoneri è certamente la vittoria di Vincenzo Italiano, l'allenatore che ha portato la formazione ligure in Serie A per la prima volta nella sua storia ed ha guidato la sua squadra ad essere la rivelazione di questa prima parte di campionato. E il successo contro i rossoneri è frutto proprio della sua idea di calcio e degli ordini impartiti ai propri calciatori (che ovviamente hanno avuto il merito di metterli in pratica sul campo).

Il tecnico spezzino è apparso molto soddisfatto nel post-partita quando è intervenuto ai microfoni di Dazn: "È la più bella partita della mia carriera, anche per il fatto di avere di fronte una squadra stratosferica contro il Milan – ha infatti detto un raggiante Vincenzo Italiano al termine del match contro i rossoneri –. Vedere i ragazzi giocare dal primo all’ultimo minuto con quella intensità è una grande soddisfazione. Tutti hanno voglia di essere decisivi, di dare una mano, di trascinare. Questa è una vittoria che ci dà grandissimo morale perché il nostro obiettivo sapete qual è.

Stasera è stata una serata perfetta – ha poi proseguito l'allenatore dello Spezia -. Mi auguro possa trascinarci da qui alla fine. In questo momento è presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno, è ancora lunga e l’unico obiettivo che ho è quello di raggiungere la salvezza, che per noi sarebbe vincere uno Scudetto. Ora sono concentrato solo su quello".