La nazionale di San Marino non ha più portieri da schierare: si sono ritirati nel giro di poche ore Il portiere titolare della nazionale di San Marino e il suo vice si sono ritirati lo stesso giorno: Benedettini e Simoncini hanno appeso i guantoni al chiodo e adesso il CT si ritrova senza nessuno in porta.

A cura di Ada Cotugno

Sono aperti i casting per il nuovo ruolo di portiere del San Marino: di colpo la nazionale si è ritrovata senza nessuno da mettere tra i pali, una situazione bizzarra per il commissario tecnico Roberto Cevoli che dovrà correre immediatamente ai ripari. Che fine hanno fatto i portieri? Si sono tutti ritirati nel giro di poche ore. Aldo Junior Simoncini ed Elia Benedettini hanno deciso di porre fine alla loro esperienza in nazionale nello stesso momento, creando non pochi grattacapi a tutta la federazione.

La scelta di Simoncini era ampiamente prevedibile: a 37 anni ha deciso di concludere la sua carriera da giocatore dopo 65 presenze in nazionale, abbandonando anche il ruolo di secondo che aveva ricoperto negli ultimi anni. L'esordio con San Marino era arrivato nel lontano 2006 e la decisione era ormai nell'aria vista la sua età e la voglia di lasciare i guantoni a qualcuno più giovane per poter aprire un nuovo ciclo.

Da diverso tempo il suo erede era Benedettini, classe 1995 con un passato tra Cesena e Novara dove ha trovato anche qualche presenza nella Serie B italiana. Dal 2018 era diventato lui il titolare anche in nazionale e con quella maglia ha partecipato alle qualificazioni per i Mondiali e a quelle per gli Europei che si sono tenute nel 2023. Ma proprio all'apice della sua carriera il portiere ha deciso di fare un passo indietro per cambiare completamente vita.

Le motivazioni non sono chiare e il giocatore ha deciso di annunciare la sua scelta con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram: "Solo io so le vere motivazioni dietro a questa scelta, sono tante e molto variegate. So che per molti, avendo solo 28 anni, sarà una follia. Sento dentro di me un incontrollabile energia positiva che ha voglia di cambiare, di esplorare nuove strade e buttarsi a capofitto su nuovi obiettivi".

E adesso? Per forza le cose le scelte del commissario tecnico di San Marino sono molto limitate, anche le la situazione assurda richiederebbe un intervento immediato. La nazionale si è trovata di colpo senza il portiere titolare e senza il suo vice, a poche settimane dalla doppia amichevole contro la nazionale caraibica Saint Kitts e Nevis. L'allenatore avrà meno di un mese per provare le sue alternative che saranno per forza di cose giovani promesse: il posto potrebbe essere preso da uno tra Pietro Amici, titolare dell'Under 21, Edoardo Colombo e Matteo Zavoli.