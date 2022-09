La nazionale di calcio della Russia torna a giocare, divampano le polemiche: “Pessima decisione” La Russia affronterà la Bosnia in un’amichevole il 19 novembre. L’annuncio lo ha dato la federcalcio bosniaca. La notizia ha prodotto numerose critiche, compresa quella di Pjanic.

A cura di Alessio Morra

La nazionale di calcio della Russia è stata esclusa dalle competizioni Fifa e Uefa dopo l'invasione in Ucraina. La Russia lottava per un posto a Qatar 2022 ma è stata depennata dall'elenco che dovevano disputare i playoff per i Mondiali. Mentre la Uefa ha escluso tutte le squadre dalle competizioni europee per club. Ma adesso la nazionale russa è pronta a scendere in campo, perché per il mese di novembre è stata organizzata una partita amichevole con la Bosnia. Dopo l'annuncio si sono scatenate le polemiche.

Le squadre nazionali russe sono state escluse dalle competizioni internazionali, Fifa e Uefa, dopo l'invasione all'Ucraina. La nazionale di calcio della Russia non ha disputato nemmeno una partita nel 2022 e per cancellare lo zero da questa casella la federazione ha organizzato un incontro amichevole, che si disputerà il 19 novembre, esattamente un giorno prima del via dei Mondiali del Qatar. La Russia a San Pietroburgo ospiterà la Bosnia. Una decisione che ha fatto scaturire innumerevoli polemiche.

Tra i più critici c'è Miralem Pjanic, ex calciatore di Roma e Juventus che dopo un'esperienza poco fortunata al Barcellona è finito negli Emirati Arabi, che parlando con i media del suo paese ha detto: "La decisione non è buona. Sono senza parole. In Federcalcio sanno cosa penso". Parole dure che lasciano anche pensare a un'eventuale boicottaggio da parte di una serie di calciatori della nazionale.

Durissimo anche il sindaco di Sarajevo, capitale della Bosnia, Benjamina Karic che sui social: "Sarajevo come la città che è stata più a lungo assediata dagli aggressori e io come sindaco condanniamo fermamente la decisione della Federcalcio nazionale di giocare un'amichevole con la Russia. A meno che la decisione non venga revocata, cesseremo la collaborazione con la Federcalcio, che finora è stata fruttuosa".

La Russia perdendo l'ultima gara di Qualificazioni con la Croazia era finita ai playoff, che non ha disputato perché esclusa dalla Fifa. Ma ben prima dell'esclusione, dovuta all'invasione in Ucraina, le tre squadre che avrebbe potuto sfidare i russi nei playoff e cioè Polonia, Svezia e Repubblica Ceca avevano dichiarato con sarebbero scesi in campo contro i russi.