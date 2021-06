La Nazionale Azzurra femminile chiude la stagione con una vittoria in amichevole: 3-2 all'Austria che fa il paio con il successo di giovedì scorso contro l'Olanda. Non è stata una gara semplice contro un avversario che, per due volte in svantaggio (doppietta di Angelica Soffia), è riuscito a riequilibrare il match e s'è arreso solo al rigore decisivo siglato da Elena Linari. L'Italia mandata in campo dalla ct Milena Bertolini era in versione sperimentale in previsione degli Europei (in programma in Inghilterra nel 2022) e del cammino nelle qualificazioni ai Mondiali. La data cerchiata in rosso in calendario quale primo incontro ufficiale è il 17 settembre: sfida con la Moldova valida per staccare il pass per la Coppa del Mondo.

La commissaria tecnica ha approfittato dell'incontro per testare maturità, qualità e prospettive di alcune atlete segnate in taccuino: Bellucci, Merlo, Filangieri e Prugna le ragazze che hanno fatto l'esordio in Nazionale. "La partita – ha ammesso Milena Bertolini come riportato nel comunicato della Figc – è stata come mi aspettavo. Una gara impegnativa, molto fisica e aggressiva. Abbiamo iniziato in maniera un po' timorosa perché in campo c’erano molte giovani, ma anche tanto talento e qualità. Sono felice e soddisfatta perché le ragazze sono state brave, non si sono mai abbattute, quando hanno preso gol hanno reagito. Insomma è stato un ottimo test con tante indicazioni positive".

La partita è stata sempre in bilico. Merito dell'Austria che non ha mai mollato, mettendo spesso in difficoltà con i lanci lunghi, e dell'Italia che ha trovato il guizzo vincente anche quando la malasorte (traversa di Serturini) sembrava averle sbarrato il passo. A quindici minuti dalla fine del match arriva la sterzata decisiva: al 76’ Bonfantini procura un calcio di rigore che Linari trasforma con una conclusione impeccabile.