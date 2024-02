La moglie di Romeu blocca l’affare Barcellona-Besiktas: “no” dopo l’attacco alla chiesa di Istanbul Oriol Romeu non è stato trasferito dal Barcellona al Besiktas dopo l’intervento della moglie. Quest’ultima dopo aver letto dell’attentato a una chiesa in Turchia ha bloccato tutto: “Avevamo definito tutto prima della telefonata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attentato nella chiesa cattolica di Istanbul lo scorso 28 gennaio è stato alla base del mancato trasferimento di Oriol Romeu dal Barcellona al Besiktas. Il club turco era convinto di chiudere l'affare con i catalani. Un'operazione portata avanti dallo stesso presidente Hasan Arat che ha telefonato lui stesso al presidente Laporta per provare a chiudere l'operazione. Lo ha raccontato nel corso di una chiacchierata al quotidiano Fanatik che riporta le parole del presidente del club turco assolutamente sorpreso dalla decisione ma allo stesso tempo comprensivo.

L'attentato in questione ha provocato la morte di un uomo ma poteva avere ripercussioni ben più gravi. "Fammi un favore come tuo amico e dacci Romeu". Il presidente rende nota la conversazione col patron del club blaugrana. Un trasferimento dunque che si sarebbe concluso in prestito secco ma che improvvisamente ha avuto una brusca frenata, quasi inaspettata. I due club erano d'accordo così come il giocatore che avrebbe voluto maggiore spazio con il Besiktas pronto ad accontentarlo. La moglie del giocatore irrompe e blocca l'affare.

Oriol Romeu in azione con la maglia del Barcellona.

"È il giocatore perfetto per noi" ha raccontato il presidente del Besiktas mentre racconta i dettagli di quell'affare. "Era stato raggiunto un accordo completo – ha spiegato ancora sottolineando la sua sorpresa quanto invece riceve la telefonata della rinuncia da parte del giocatore – Il giorno dopo, mentre la moglie del giocatore guardava le notizie sulla Turchia, ha letto dell'attacco alla chiesa e ha rinunciato al trasferimento". Il patron del Besiktas non ha potuto farci molto nonostante abbia comunque provato a convincere il giocatore a ripensarci.

Non c'è stato nulla da fare. L'attaccante del Barcellona è rimasto in Catalogna. Il mancato trasferimento solleva ancora una volta un problema in Turchia. L'allenatore dell'Ankaragücü, Emre Belözoğlu, ha recentemente parlato della difficoltà di portare giocatori stranieri in Turchia proprio a causa di quanto avviene. "A volte però si fa disinformazione" sottolinea l'ex Inter che evidenzia come a volte le notizie all'estero arrivino distorte creando confusione e questo non facilita nemmeno il trasferimento di giocatori nel massimo campionato turco.