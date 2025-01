video suggerito

La moglie di Havertz sconvolta dalle minacce ricevute dopo Arsenal-United: “Ammazzo il tuo bambino” La moglie di Kai Havertz ha ricevuto minacce vergognose sul proprio profilo Instagram dopo il rigore fallito dall’attaccante tedesco dopo Arsenal-Manchester United. Frasi shock: “Vengo a casa tua e ammazzo il tuo bambino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il weekend del calcio inglese si è concentrato sulla FA Cup e soprattutto sulla sfida tra Arsenal e Manchester United che ha permesso ai Red Devils di accedere al turno successivo grazie al successo ai calci di rigore. Decisivo in questo senso l'errore di Kai Havertz dal dischetto che ha condannato i Gunners insieme al portiere Raya il quale si è esibito in un'inspiegabile tecnica per parare i rigori. Detto ciò nelle ore successive alla partita alcune persone hanno vergognosamente minacciato la moglie incinta di Havertz inviando messaggi sul suo account Instagram.

Il momento in cui Havertz fallisce il calcio di rigore.

Sophia Aemelia, questo il suo nome, sposata da poco con l'attaccante tedesco, ha prontamente postato gli screen di quanto letto attraverso le stories del suo profilo. E ciò che si legge è assolutamente agghiacciante: "Spero che tu abortisca – si legge in un primo messaggio mentre il secondo recita -. Vado a casa tua e ammazzo il tuo bambino, non sto scherzando, aspetta e basta". Questi i due pesantissimi messaggi pubblicati dalla moglie del calciatore che si è limitata a commentare anche in maniera molto elegante sminuendo gli autori di questo gesto.

I messaggi inviati alla moglie di Havertz.

"Che qualcuno pensi che sia giusto mandare questi messaggi è una cosa che mi sconvolge – ha scritto la donna rispondendo al primo messaggio -. Spero che tu ti vergogni di te stessa". Al secondo ha invece sottolineato: "Non so nemmeno cosa dire, ma per favore sii più rispettoso. Siamo migliori di così". Tutto ciò sarebbe scaturito dunque perché l'attaccante dei Gunners, oltre a sbagliare il rigore che ha condannato l'eliminazione dell'Arsenal, ha sprecato anche diverse occasioni limpide nel corso della partita.

L'Arsenal prenderà seri provvedimenti per quanto accaduto

E questo rende ancora più paradossale la vicenda. Non è la prima volta che vengano prese di mira compagne e mogli dei calciatori accusati di prestazioni non ottimali al termine di una determinata partita. L'Arsenal sta indagando sulla questione e prenderà provvedimenti contro le persone che si nascondono dietro questi account, che sono già state segnalate anche a Instagram. Tanto il sostegno da parte del mondo del calcio e degli altri utenti nei confronti della donna.