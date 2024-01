La lista dei migliori calciatori del mondo (votata dai giocatori) è l’ultimo schiaffo alla Serie A Serie A snobbata dai voti espressi dai calciatori professionisti di tutto il mondo per stabilire i 23 candidati per il FIFPro World 11 del 2023: nella rosa da cui uscirà la migliore squadra dell’anno non c’è nemmeno un giocatore del massimo campionato italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nel 2023, appena concluso, il calcio italiano è tornato a brillare in Europa dopo un lungo periodo di buio (fatta eccezione per la vittoria della prima edizione della Conference da parte della Roma). L'Inter finalista di una Champions League in cui hanno brillato anche il Napoli campione d'Italia e il Milan (fermatesi rispettivamente ai quarti e in semifinale), la Roma giunta all'ultimo atto dell'Europa League (sconfitta ai rigori dal Siviglia che in semifinale aveva eliminato la Juventus) e la Fiorentina che ha raggiunto la finale di Conference League, pur conquistando "zero tituli" (per dirla alla Mourinho), avevano comunque dato la sensazione che il nostro campionato stesse tornando nuovamente ad avere un'ottima reputazione a livello internazionale. Sensazione che però viene cancellata dai voti espressi dai calciatori professionisti di tutto il mondo per stabilire i 23 candidati per il FIFPro World 11 del 2023.

La lista finale dai cui uscirà poi la migliore squadra del mondo del 2023 secondo i 65mila calciatori professionisti che hanno votato infatti non presenta nemmeno un giocatore che attualmente milita in Serie A o che ha militato nel massimo campionato nei primi sei mesi dello scorso anno. Tra i tre portieri scelti (Courtois, Ederson ed Emiliano Martinez) non ci sono infatti né il milanista Mike Maignan né l'ex interista (ora al Manchester United) Andrè Onana che si erano distinti come due dei migliori estremi difensori nell'ultima edizione della Champions League. Tra i migliori sei difensori (Dias, Van Dijk, Militao, Rudiger, Stones e Walker) non figurano né Bastoni, né l'ex Napoli (passato in estate al Bayern Monaco) Kim, né i due migliori esterni della Serie A Dimarco e Theo Hernandez.

Nessun calciatore del massimo campionato italiano, compresi Barella e Cahlanoglu che hanno trascinato l'Inter in finale di Champions League, hanno trovato spazio nella rosa dei sette migliori centrocampisti della quale fanno parte Bellingham, De Bruyne, Gundogan, Modric, Rodri, Bernardo Silva e Valverde. Serie A assente anche per quel che riguarda i sette migliori attaccanti del 2023 scelti dai calciatori professionisti di tutto il mondo: né il leader dei nerazzurri Lautaro Martinez, né le punte di diamante del Napoli Osimhen e Kvaratskhelia, né il trascinatore della Roma Dybala e né la stella del Milan Rafael Leao sono difatti presenti nella lista scelta dai colleghi che, oltre agli eterni Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, contiene Mbappé, Benzema, Haaland, Kane e Vinicius Jr.