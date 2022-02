La lettera del piccolo tifoso allo Swindon: “Mamma non ha i soldi per il cibo”. Appello per trovarlo Lo Swindon Town, club inglese di League Two, sta cercando di rintracciare il piccolo Joe, un bambino di 6 anni che ha inviato al club una lettera molto toccante: “Mia mamma non ha soldi per farmi venire alle partite, perché non ha soldi per il cibo”.

La tenera ingenuità dei bambini, la passione per il calcio che è parte di loro già a 6 anni e una storia di povertà che tocca il cuore: questi sono gli ingredienti di una vicenda commovente che arriva dall'Inghilterra e che è stata raccontata dallo Swindon Town con un tweet che prima è diventato virale e poi ha generato una campagna per cercare di individuare il protagonista, allo scopo di aiutare la sua famiglia.

Joe è un bambino di 6 anni che tifa per lo Swindon, squadra che milita in League Two, ovvero la quarta divisione inglese. Qualche giorno fa ha inviato al club una lettera scritta a mano, in cui ha raccontato che non può andare alle partite perché la sua mamma non può permetterselo. Inoltre ha allegato, attaccandole con lo scotch, tre monete per un totale di 26 penny (31 centesimi di euro) da consegnare al suo giocatore preferito, l'attaccante Harry McKirdy, che lo scorso 7 gennaio ha messo a segno il gol della bandiera per lo Swindon nella sconfitta per 4-1 contro il Manchester City in Coppa d'Inghilterra.

L’attaccante dello Swindon Harry McKirdy, a segno contro il City

La lettera di Joe è davvero toccante: "Mia mamma non ha soldi per farmi venire alle partite dello Swindon, perché non ha soldi per il cibo e deve pagare la mia cena a scuola. Amo lo Swindon Town e Harry McKirdy. Un giorno verrò". Poi la firma: "Joe di 6 anni e mezzo". Lo Swindon è rimasto molto colpito da quel messaggio e lo ha twittato accompagnandolo con un appello all'intera comunità: "Abbiamo ricevuto questa lettera, ci piacerebbe davvero metterci in contatto con Joe, ma non abbiamo un indirizzo per contattarlo. Se qualcuno riconosce la calligrafia o pensa di sapere chi è Joe, è pregato di inviarci una email".

Dunque il club del Wiltshire, attualmente ottavo in classifica a ridosso della zona playoff, sta cercando di rintracciare il bambino, in modo da poterlo accogliere nel proprio stadio con i massimi onori. L'appello è stato condiviso anche dall'account ufficiale della League Two, contribuendo a farlo diventare virale. Ma non è finita qui: è stata infatti aperta sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per Joe e la sua famiglia, che già ha raccolto centinaia di sterline. Lo Swindon ha poi twittato nuovamente, spiegando che ancora non è riuscito ad avere notizie del bambino: "Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato nella nostra ricerca di Joe. Al momento stiamo ancora cercando Joe e la sua famiglia e, una volta che ci saremo messi in contatto con loro, ci assicureremo che vengano a una partita con comodità e siano ben accuditi dal club".