La Lazio non sbaglia col Genoa: Noslin, Pedro e Vecino stendono il Grifone. 2-2 tra Monza e Venezia La Lazio batte 3-0 il Genoa grazie ai gol di Noslin e Pedro agganciando il treno delle migliori in classifica. Pirotecnico 2-2 tra Monza e Venezia nell'altro match di domenica alle 15 della nona giornata della Serie A 2024-2025.

A cura di Michele Mazzeo

La Lazio di Marco Baroni non fallisce la chance di agganciare il treno delle migliori nella classifica della Serie A 2024-2025: nella sfida casalinga contro il Genoa di Alberto Gilardino arriva infatti una vittoria, un 3-0 firmato dal gol di Noslin arrivato al 21′ del primo tempo, dal raddoppio arrivato nel finale siglato da Pedro e dal tris di Vecino in pieno recupero, che rilancia le ambizioni dei biancocelesti e condanna invece il Grifone alla quinta sconfitta (su nove gare) in questo campionato e al terzultimo posto della graduatoria con la zona salvezza che dista ora due punti.

Un successo quello dei capitolini arrivato al termine di un match in cui gli uomini di Baroni, orfani di un acciaccato Mattia Zaccagni, hanno controllato il gioco per quasi tutti i novanta minuti lasciando soltanto pochissime chance agli avversari che, dopo aver palesato tutti i propri limiti dal punto di vista offensivo (in settimana a rinforzare il reparto arriverà lo svincolato Mario Balotelli) nel finale sono crollati subendo anche il secondo e il terzo gol.

Si chiude invece con un pirotecnico 2-2 l'altro match delle 15 di domenica 27 ottobre che vedeva il Venezia ospite del Monza alla fine di un incontro che si è deciso nel primo tempo con le due squadre che hanno dato vita ad uno spettacolare botta e risposta. I lagunari di Eusebio Di Francesco sono infatti passati per due volte in vantaggio prima con il primo gol in Serie A di Ellertsson e poi con la rete di Svoboda e per due volte i brianzoli di Alessandro Nesta sono riusciti a pareggiare a stretto giro di posta prima con Kyriakopoulos e poi con Djuric. Dopo essersi affrontate a viso aperto anche nella seconda frazione, a cambiare il copione del match all'80' è arrivata l'espulsione per doppia ammonizione di Bondo che ha lasciato in dieci uomini i padroni di casa che nel finale hanno dovuto tirare i remi in barca e accontentarsi di un pareggio che consente comunque di mantere un vantaggio di tre punti sui veneti ultimi in classifica in compagnia del Lecce.