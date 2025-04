video suggerito

La Juventus rinnova a sorpresa il contratto di Milik: cosa prevede l’accordo proposto da Giuntoli Arek Milik rinnoverà a sorpresa di un altro anno il suo contratto con la Juventus. Si tratta di una strategia economica del club che spalmerà il suo stipendio in due stagione tentando poi la risoluzione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Zero minuti in stagione e tanti interrogativi. Nonostante questo Arek Milik rinnoverà di un altro anno il suo contratto con la Juventus. L'attaccante polacco è sempre rimasto in infermeria nel corso di questa annata costringendo Vlahovic, prima dell'arrivo di Kolo Muani a gennaio, agli straordinari giocando praticamente quasi tutti gli impegni. Dopo l'operazione al ginocchio sinistro a settembre si pensava che Milik potesse tornare a disposizione dei bianconeri e invece nuovi infortuni, questa volta muscolari, hanno sempre ritardato il suo ritorno in campo.

A questo punto in maniera definitiva anche perché sarebbe rischioso farlo scendere in campo ora con poche partite da giocare con l'alto pericolo di ricadute. Nonostante questo però la Juventus ha deciso di prolungare di un anno il contratto del giocatore. Ma c'è una spiegazione. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il rinnovo a sorpresa punta soltanto alla sostenibilità del club. Milik ha infatti allungato il suo accordo di un anno, spalmando su due stagioni l'ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026: la scelta della Juventus è chiaramente economica.

Una strategia finanziaria poiché Milik da tempo è fuori dal progetto tecnico dei bianconeri. Il prolungamento abbassa il costo azienda del calciatore. Secondo quanto previsto dal suo vecchio contratto Milik avrebbe percepito altri 3 milioni e mezzo netti (con decreto crescita, il costo lordo è attorno ai 5 milioni) per la sua ultima stagione sotto contratto (la prossima) senza alcuna prospettiva d'inserimento. Così, invece, lo stipendio dell'intera stagione si dimezza e Milik guadagnerà 1,7,-1,8 a stagione, aprendo alla possibilità di andare in prestito senza mettere incentivi e abbassando ammortamento.

Cosa prevede l'accordo di Giuntoli: il tentativo di risoluzione anticipata

La Juventus infatti in questo modo non scarta l'ipotesi che – una volta guarito – col giocatore si possa trovare anche un accordo per la risoluzione anticipata. Tutto in divenire dunque con Milik che sta portando avanti la riabilitazione dopo aver subito l'infortunio nel tentativo di smaltire ed eliminare completamente i dolori muscolari che si manifestano principalmente con l'indolenzimento muscolare post allenamento. Milik di fatto però è da considerare un giocatore che ormai non farà più parte della Juventus del futuro nonostante il buon rendimento con Allegri.