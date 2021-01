Per la seconda volta la Juventus vince la Supercoppa Italiana femminile. La squadra bianconera per il secondo anno consecutivo si aggiudica il trofeo che ha conquistato a Chiavari dove ha battuto 2-0 la Fiorentina. Decisiva Barbara Bonansea, attaccante bianconera e della nazionale, che ha realizzato una doppietta.

Doppietta di Barbara Bonansea

Per la terza volta consecutiva si sono affrontate nella finale della Supercoppa Italiana la Juventus e la Fiorentina. Il bilancio, prima di oggi, era in parità una vittoria a testa. Le viola hanno giocato senza aver in panchina il tecnico Cincotta, positivo al Covid, c'è il suo vice Melani. La partita è a senso unico la Juve è più forte e porta a casa partita e trofeo con pieno merito. Le ragazze di Rita Guarino dominano, ma fanno fatica a trovare il gol nonostante le tante occasioni. L'1-0 arriva nel finale del primo tempo, precisamente al 39′ quando Barbara Bonansea riceve dalla sinistra, salta agilmente Zanoli e con un bel mancino batte Schfroffenger. Al minuto 55 giunge il raddoppia che chiude i conti in modo definitivo. Sempre Bonansea a segno. L'attaccante bianconera dal limite dell'area di rigore calcia al volo e mette il pallone nell'angolino. Gol splendido. Poi la Juve cerca il tris e lo sfiora con Boattin che calcia da lontanissimo e centra in pieno la traversa.

Tutti i trofei vinti dalla Juventus femminile

Questo è il sesto trofeo che vince la Juventus femminile nella sua storia, che è davvero molto giovane. Le bianconere hanno vinto tre volte lo scudetto, una Coppa Italia e hanno conquistato per la seconda volta la Supercoppa Italiana. Mentre vanno a caccia del quarto titolo consecutivo, la Juve è saldamente al comando e ha vinto tutte le dieci partite giocate, si sogna anche il grande exploit europeo.