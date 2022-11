La Juve recupera 3 gol al PSG ma non basta, Montero ai playoff di Youth League: Milan agli ottavi Incredibile rimonta della Juve sul PSG nei minuti di recupero, ma non basta: Montero ai play-off di Youth League. Il Milan vola agli ottavi grazie alla vittoria per 2-1 sul Salisburgo.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus Under 19 sfiora l'impresa ma dovrà accontentarsi dei play-off di Youth League. La squadra bianconera doveva battere il Paris Saint-Germain per prendersi il primo posto della classifica del gruppo H e il pass per gli ottavi di finale ma il pareggio per 4-4 permetterà ai ragazzi allenati da Paolo Montero di affrontare i play-off per accedere alla fase successiva.

I parigini hanno schierato dal 1′ Ethan Mbappé, fratello minore di Kylian, e hanno chiuso sul doppio vantaggio la prima frazione grazie alle reti di Ghabri e Housni. I due si sono ripetuti anche nella ripresa dopo che Yildiz al 50 aveva riacceso le speranza ma nel finale accade l'imprevisto: il turco ha accorciato le distanze al 90′ e a distanza di pochi minuti hanno trovato il gol anche Huijsen e a Anghelè.

Un pareggio che fino al minuto 85 sembrava impossibile. Purtroppo non c'è più tempo per tentare di vincerla e al Training Center la sfida si è chiusa sul risultato di 4-4. Le seconde classificate si qualificano agli spareggi e lì incontrano le 8 che arrivano dal percorso "Campioni nazionali", in gara unica in casa di questi ultimi. La classifica finale del girone H:

PSG 13 Juventus 11 Benfica 7 Maccabi Haifa 3

Discorso diverso per il Milan, che ha vinto il girone E qualificandosi agli ottavi di Youth League. A decidere il match contro il Salisburgo sono le reti di Gabriele Alesi e Marko Lazetic, che in quattro minuti hanno ribaltato la rete iniziale di Zeteny per gli austriaci. Premio importante per il lavoro di Ignazio Abate, che grazia a questo primo posto hanno strappato un pass tra le migliori sedici squadre del continente. Quattro vittorie e due pareggi per i rossoneri, che chiudono da imbattuti il raggruppamento. La classifica finale del girone E: