La Juventus rinuncia all'opzione pagherà la penale da 2,5 milioni a Maurizio Sarri, che adesso è libero di firmare per un'altra squadra, che magari sarà la Lazio. Il club del presidente Lotito da giorni sta cercando di convincere il tecnico toscano, che può diventare l'erede di Inzaghi.

La Juventus non paga la penale, Sarri è libero

Il legame tra la Juventus e Sarri è definitivamente sciolto. Il club bianconero aveva tempo fino alla mezzanotte del 31 maggio per decidere il futuro del tecnico toscano. Se la Juventus non avesse pagato la penale Sarri avrebbe in automatico prolungato il contratto per un'altra stagione. Ma non sarà così. Sarri intasca due milioni e mezzo di euro scioglie il contratto con i bianconeri e adesso ha la possibilità di ritornare in pista dopo un anno di stop. La decisione della Juventus è figlia anche di ragioni di bilancio. Perché se non avesse pagato la penale il contratto del tecnico si sarebbe rinnovato per un'altra stagione e i bianconeri avrebbero dovuto pagargli interamente lo stipendio, da 5 milioni netti.

La Lazio pensa a Maurizio Sarri

Sarri ha adesso la possibilità di dire sì a chi vuole. In passato si era parlato di offerte importanti dalla Premier League, ma in queste ultime ore è forte l'interesse della Lazio che sta cercando in ogni modo di convincere l'allenatore che pare soddisfatto della rosa biancoceleste ma che pretende un ingaggio importante, quasi in linea con quelli delle ultime vincenti stagioni (con Chelsea e Juventus). C'è una differenza di un milione di euro tra domanda e offerta, poi bisognerebbe capire quale sarà il mercato della Lazio.