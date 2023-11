La Juve festeggia 126 anni con una grafica controversa: i tifosi notano troppe assenze inspiegabili La Juventus ha celebrato il suo anniversario sui social, ma l’immagine scelta per l’evento ha sollevato una polemica fra i tifosi: mancano i pilasti del club.

A cura di Ada Cotugno

I festeggiamenti della Juventus per i suoi 126 anni di storia non hanno messo d'accordo tutti i tifosi. I bianconeri hanno celebrato l'anniversario della fondazione anche sui social, scegliendo una grafica in grado di raccogliere tutti i grandi protagonisti del passato, presente e futuro in un'unica immagine.

Un tributo alla lunga storia del club, "l'eredità del nostro passato, l'entusiasmo del nostro presente e un promettente futuro" come ha aggiunto la società su X (rebranding di Twitter). Nella pratica però qualcosa è andato storto: non tutti i tifosi sono rimasti soddisfatti dai giocatori scelti per questa celebrazione e in tanti hanno notato diverse assenze pesanti.

Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e Andrea Barzagli, alcuni dei bianconeri protagonisti delle vittorie in tempi più recenti, sono i più citati tra i grandi esclusi della grafica dove è stato dato largo spazio ai giocatori attuali piuttosto che alle leggende della Juventus.

Ma i tifosi si sono lamentati anche di altre esclusioni eccellenti come Nedved, Trezeguet, Davids. Ferrara, Conte, Tevez e anche Cristiano Ronaldo, tutte figure di spicco nella storia bianconera che non sono state tenute in considerazione nelle celebrazioni dei 126 anni del club.

E i commenti del genere si susseguono anche sotto al post creato dalla società che ha scatenato tantissime polemiche. "Ci vuole rispetto per la storia", scrive un utente sottolineando la mancanza di alcuni pilastri, "Tra chi manca e chi è di troppo, è un’accozzaglia totalmente casuale e insensata" ha aggiunto un altro tifoso per nulla contento della foto celebrativa.

Da parte della Juventus però non è arrivata nessuna spiegazione: nonostante il caos e le discussioni generate dal post la società non ha risposto a nessuna lamentela e non ha aggiunto ulteriori considerazioni per commentare la scelta dei giocatori e motivare le grandi assenze.