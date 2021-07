Tutto il mondo è paese. Ne sa qualcosa Harry Kane, che è riuscito ad emulare il suo collega e avversario Ciro Immobile. Non una giocata o un gol, ma una "guarigione miracolosa". Aveva fatto molto discutere quanto accaduto in Belgio-Italia, quando l'attaccante della Nazionale dolorante dopo un colpo ricevuto, si era repentinamente ripreso visto che pochi secondi più tardi era arrivato il gol dell'Italia. E nella finale degli Europei, ecco che anche il leader della squadra di Southgate si è reso protagonista di una situazione simile che non è sfuggita alle telecamere diventando virale sui social.

Ciro Immobile era finito nell'occhio del ciclone in occasione dei quarti di finale di Euro 2020 tra la sua Italia e il Belgio. Durante un'azione offensiva degli azzurri, il centravanti lamentando un colpo ricevuto era finito a terra in area. Il tutto mentre l'azione proseguiva e si chiudeva con la rete dei suoi compagni. Ecco allora che improvvisamente, nel giro di pochi secondi, l'attaccante della Lazio si alzava per partecipare all'esultanza azzurra. Pioggia di critiche e derisione per Immobile, per una situazione goffa e plateale.

E il replay si è concretizzato in Italia-Inghilterra, con protagonista Harry Kane, Dopo un contrasto molto deciso ma regolare con Giorgio Chiellini, l'attaccante del Tottenham è rimasto a terra lamentando un colpo alla testa. L'arbitro non ha preso alcun provvedimento e ha fatto proseguire l'azione. Ecco allora che pochi secondi dopo, Kane si è rialzato senza fare una piega per un'altra "guarigione miracolosa". Inevitabilmente il tutto è finito sui social diventando oggetto di sfottò, anche da parte dei tifosi italiani e scozzesi, soprattutto perché gli inglesi sono considerati i principali interpreti del gioco "rude", senza atteggiamenti di questo tipo. E c'è stato anche chi ha fatto notare "Ma non era Immobile quello che simulava?". Un'ulteriore rivincita per gli azzurri.