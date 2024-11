La giornataccia di Lewis Richards: fa la peggior rimessa laterale di sempre, poi gli esce la spalla

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Non è stata una giornata felice sabato scorso per Lewis Richards, 23enne difensore del Bradford, club che milita in League Two, ovvero la quarta divisione inglese. La squadra del West Yorkshire – che è ottava in classifica – era impegnata sul campo del Colchester quartultimo: il match è finito 1-1, ma per Richards le cose sono andate molto peggio dal punto di vista personale. Prima una rimessa laterale che è stata definita sui social "la peggiore della storia del calcio", poi un'ammonizione, infine l'infortunio alla spalla che lo ha costretto al cambio.

La ridicola rimessa laterale di Lewis Richards

Il primo episodio – decisamente ridicolo e diventato virale – è avvenuto appena al 3′ della partita: il terzino stava preparando il lancio del pallone dalla linea laterale, era visibilmente impostato per effettuare una rimessa lunga, quando – proprio al momento di rilasciare la sfera – le gambe gli hanno ceduto, facendolo cadere rovinosamente a terra. Fortunatamente in quell'occasione Richards non si è fatto nulla ed avendo un buon senso dell'umorismo lo si è visto sorridere mentre andava a raccogliere la palla per riprovare, dopo essere rotolato sul terreno di gioco.

La giornata del buon Lewis è andata di male in peggio: al 78′ – quando il Bradford era in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Andy Cook alla mezz'ora del primo tempo – è stato ammonito per aver perso tempo. Il difensore ha poi subìto un infortunio che ha messo fine alla sua partita, cadendo a terra all'83' e "provando un dolore considerevole". La sua spalla sinistra si è spostata e quando si trovava nello spogliatoio ha dovuto ricorrere all'ossigeno per alleviare il dolore. A peggiorare ulteriormente le cose per Richards, il giocatore ha dovuto assistere al gol del pareggio del Colchester addirittura al nono minuto di recupero. Decisamente un pomeriggio da dimenticare per lui e per il Bradford.