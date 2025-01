video suggerito

La gaffe di Emmanuel Petit in diretta: “Riposa in pace Pat”. Ma l’ex Arsenal è vivo Emmanuel Petit è incappato in una clamorosa gaffe in diretta TV, quando ha dato per morto la leggenda dell’Arsenal Par Rice, dedicandogli un pensiero. Poi sono arrivate le scuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'ospitata di Emmanuel Petit negli studi di Sky Sport UK ha fatto notizia per due motivi: prima di tutto il look dell'ex centrocampista campione europeo e mondiale con la Francia, che si è presentato con lunghi capelli biondi, facendolo diventare sui social il sosia di Legolas, il personaggio del Signore degli Anelli, o anche di Daemon Targaryen del Trono di Spade. Ma il 54enne ex Monaco, Arsenal, Barcellona e Chelsea ha fatto anche una clamorosa gaffe, dando per morto in diretta una leggenda dei Gunners, Pat Rice: "Riposa in pace, Pat", ha detto Petit, che poi si è scusato quando gli è stato fatto notare che il nordirlandese era vivo.

Pat Rice nell'ottobre del 2024

Petit era ospite di ‘Monday Night Football' su Sky, con Jamie Carragher presente in studio assieme a lui. L'ex giocatore della nazionale francese – che con l'Arsenal ha vinto una Premier League nel 1997/98 – è stato sollecitato su diversi argomenti, tra cui la sua migliore formazione di ex compagni di squadra, il motivo per cui l'Arsenal potrebbe vincere il campionato in questa stagione (deve recuperare 6 punti al Liverpool capolista, ma ha una partita in più) e le recenti difficoltà del Tottenham.

Petit dedica un saluto al ‘defunto' Pat Rice, ma la leggenda dell'Arsenal è ancora viva

Ma il momento che ha fatto più discutere è stato quando Petit si è aperto su alcuni dei suoi ricordi più belli del periodo trascorso a Highbury citando anche Rice, al proposito del quale ha detto: "Ho avuto qualche litigio anche con Pat Rice, riposa in pace Pat".

Ovviamente la gaffe non poteva passare senza essere corretta in diretta: pochi istanti dopo, Petit è stato informato che il 75enne Rice, ex difensore con oltre 500 presenze nell'Arsenal e poi storico assistente di Arsene Wenger in panchina, era in effetti ancora vivo. "Ho delle buone notizie, Pat Rice manda i suoi saluti – ha detto il conduttore David Jones – In realtà è vivo e vegeto".

Un Petit visibilmente sollevato ha detto allora: "Mi dispiace! Mi dispiace Pat. Sono confuso. Mi dispiace tanto Pat. Pat, ho fatto un errore, mi dispiace". L'erronea convinzione del francese può essere stata indotta dalla diagnosi di cancro che Rice ricevette nel 2013, un anno dopo aver lasciato il ruolo di vice di Wenger all'Arsenal. "Possiamo purtroppo confermare che Pat Rice è in ospedale per cure contro il cancro – aveva fatto sapere lo stesso club londinese con una nota – Tutti all'Arsenal Football Club gli mandano i nostri migliori auguri. I nostri pensieri sono con Pat e la sua famiglia". Da allora sono passati 12 anni e Rice è ancora tra noi, assieme al suo titolo di membro dell'Ordine dell'Impero Britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II.