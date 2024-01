La furia del Frosinone contro Huijsen, una telefonata ha cambiato tutto: “Non meritiamo questa gente” Dean Huijsen alla Roma è un’operazione che ha fatto infuriare il Frosinone. Da promesso sposo dei gialloazzurri a nuovo rinforzo per Mourinho proprio quando sembrava fatta con la Juventus. Il ds Angelozzi si ha alzato la voce prima della sfida col Monza: “Non meritiamo questa gente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dean Huijsen è diventato ufficialmente da poche ore un nuovo giocatore della Roma. Il difensore centrale olandese arriva in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2024. Il club giallorosso ha dunque annunciato l'ingaggio del classe 2005 che ha scelto la maglia numero 3 lasciata libera questa estate da Roger Ibanez. "Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto, per me non è stato difficile scegliere la Roma – ha detto – Arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi".

Un approdo, quello di Huijsen alla Roma, che però ha fatto infuriare il Frosinone. Il direttore sportivo dei gialloazzurri, Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match poi perso dalla squadra di Di Francesco contro il Monza. Il dirigente dei gialloazzurri ha raccontato ciò che è accaduto nelle ore immediatamente precedente all'ufficialità di Huijsen alla Roma: "Ci aveva cercato e ci hanno pregato di venire qui lui e il suo procuratore poi una telefonata ha cambiato tutto e noi non meritiamo questa gente".

Angelozzi si è soffermato a svelare i dettagli della vicenda e di un affare, quello tra Juventus e Frosinone, che sembrava ormai fatto per l'arrivo in prestito di Huijsen in al club ciociaro: "Rammarico per Huijsen? No. Noi vogliamo gente che viene con voglia e che desidera di stare con noi – ha spiegato il dirigente del Frosinone – Era stato lui a cercare noi. Lui e il suo procuratore ci hanno pregato di venire a Frosinone e noi gli abbiamo aperto le porte. Ci hanno chiesto tremila cose e noi gli abbiamo dato tutto, abbiamo fatto pure una call con il papà e il figlio".

Angelozzi non si aspettava di certo un cambio di rotta così improvviso: "Sinceramente, mi hanno deluso come persone – ha spiegato ancora – È stata una cosa brutta. Erano venuti pure a cercare casa a Frosinone. Poi perché arriva una telefonata cambi tutto? Vuol dire che non ci meritiamo questa gente". Sul suo arrivo alla Roma ha parlato anche Mourinho che ha però spiegato con rammarico l'approdo di Huijsen in giallorosso: "Nella nostra situazione questa è stata l’unica soluzione che ci potesse aiutare. Noi possiamo aiutarlo a crescere ma non è un nostro giocatore ma della Juve”. La Roma pagherà 650 mila euro alla Juve per il prestito secco. Il giocatore percepirà 400 mila euro da qui a giugno.