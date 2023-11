La foto virale dello sconforto nella tribuna VIP del Milan: i tifosi scorgono un sorriso La foto virale dello sconforto nella tribuna del Milan durante la partita contro il Borussia Dortmund: la reazione di Ibrahimovic dice tutto ma è il ‘sorriso’ di Moncada che fa infuriare i tifosi rossoneri.

Una foto che ritrae il momento difficile del Milan. Uno scatto in cui c'è passato, presente e futuro del club rossonero. La sconfitta contro il Borussia Dortmund ha complicato notevolmente il passaggio del turno per i rossoneri, che ora non sono più padroni del loro destino, e l'ennesima battuta d'arresto ha reso ancora più pesante un ambiente che già nelle scorse settimane aveva vissuto serate complicate.

L'ultima serata europea dei gironi per i rossoneri è stata molto complicata e, come anticipato, c'è uno scatto in cui è racchiuso tutto. In occasione del colpo di testa con cui Davide Calabria è andato vicino al gol del vantaggio sul finire del primo tempo c'è stata una reazione molto singolare in tribuna da parte dei dirigenti del club rossonero.

Le prime che saltano all'occhio sono quelle di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic: il primo si tocca il braccio, ma non è chiaro se chiedesse un fallo di mano o voleva che il suo capitano stoppasse il pallone col petto per concludere in porta; mentre lo svedese si porta le mani sul viso quasi sconsolato e come se sapesse quello che sta per accadere di li a poco.

Alla destra di Furlani ci sono Gerry Cardinale, Gordon Singer e Paolo Scaroni, quasi impietriti per l'azione pericolosa svanita; mentre alla sinistra c'è Geoffrey Moncada che viene colto in un sorriso amaro, di disperazione, per l'occasione sciupata.

Nella fila davanti ci sono due ex glorie rossonere come Daniele Massaro e Franco Baresi che reagiscono diversamente: il primo con le mani in faccia e l'ex capitano, attuale vicepresidente, con uno sguardo impietrito. In alto si possono scorgere Francesco Camarda, che ieri era in tribuna dopo l'esordio in campionato contro la Fiorentina, e Noah Okafor, uno degli assenti per infortunio. Il giovane rossonero riesce a mantenere la freddezza e a non lasciar trasparire nulla mentre il calciatore svizzero si porta le mani nei capelli per la disperazione.

È il quadro, assolutamente involontario, di una serata negativa che si inserisce in un periodo di difficoltà più ampio del Milan: dopo un buon inizio i rossoneri hanno iniziato a zoppicare e non sono più stati in grado di rimettere la macchina sui binari giusti. Una foto che sta facendo riflettere molto i tifosi rossoneri in queste ore.