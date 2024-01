La foto di Frattesi in mutande dopo il gol è troppo per i social dell’Inter: scatta la censura Frattesi in occasione dell’esultanza per il gol in Inter-Verona è rimasto in mutande con la società che ha deciso di censurare il tutto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non sono certo mancate le emozioni nella partita tra Inter e Verona. Alla fine a spuntarla è stata la squadra di Inzaghi grazie al gol di Davide Frattesi in pieno recupero. Il centrocampista dopo il gol si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata, andando incontro un inconveniente. L'ex Sassuolo infatti è rimasto letteralmente in mutande.

Ha sfogato tutta la frustrazione per il mancato utilizzo iniziale, esplodendo di gioia e spirito di riscatto per la rete che ha permesso all'Inter di mettere nuovamente la freccia. Un gol che non è passato inosservato solo per la gomitata di Bastoni a Duda in avvio di azione che non è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Var con conseguenze per gli arbitri che saranno probabilmente fermati. Infatti è diventata virale anche la celebrazione del numero 16 nerazzurro che ha iniziato a correre verso i tifosi, arrampicandosi poi su uno dei cancelli che delimitano l'impianto di gioco.

Dopo la scalata sulla ringhiera però ecco l'inconveniente, con il pantaloncino che è sceso mostrando le mutande e il sedere di Frattesi. La scena ha fatto il giro del web e dei social, facendo incetta di simpatici commenti nel video pubblicato sul profilo ufficiale di DAZN. La fotografia dell'esultanza del centrocampista è stata anche utilizzata dall'Inter per condividere la gioia del risultato con i sostenitori.

Molti hanno notato però qualcosa di strano. Frattesi è stato fotografato mentre urlava sotto i tifosi dell'Inter, con vicino Barella e Lautaro Martinez perfettamente coperto, e con i pantaloncini al posto giusto. Ricorso a photoshop? I social della società prima in classifica in Serie A hanno deciso di censurare dunque l'incidente di Frattesi aggiungendogli dunque il suo completo come se nulla fosse. In tanti però hanno dimostrato di preferire goliardicamente l'originale.