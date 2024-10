video suggerito

La Fiorentina vince tra i petardi a San Gallo: capitan Biraghi costretto a calmare i tifosi viola La Fiorentina vince 4-2 a San Gallo in Conference League con i gol di Martinez Quarta, Ikone (doppietta), e Gosens. Match contraddistinto dalle intemperanze dei tifosi viola.

A cura di Marco Beltrami

La Fiorentina torna a casa dalla Svizzera con tre punti. Vittoria importante per la squadra di Palladino in casa del San Gallo in Conference League. 4-2 per i viola, che ora si portano a punteggio pieno in classifica con due vittorie in altrettanti match. La sfida si è giocata in un'atmosfera particolare, con i tifosi viola che a più riprese hanno lanciato verso il terreno di gioco fumogeni, esplodendo poi petardi che hanno spinto l'arbitro a minacciare provvedimenti esemplari. Fondamentale l'intervento di capitan Biraghi.

Partita complicata per la Fiorentina che si è ritrovata sotto dopo il primo tempo in virtù del gol di Mambimbi. Nella ripresa la strigliata alla squadra di Palladino si è fatta sentire e gli ospiti hanno ribaltato il match con Martinez Quarta e Ikone. Un po’ a sorpresa il San Gallo ha pareggiato i conti con Gortler, che ha approfittato di una dormita della Fiorentina. Ecco però che ci ha pensato nuovamente Ikone a risolvere tutto con il gol del definitivo 3-2.

Petardi in campo durante San Gallo-Fiorentina, l'arbitro minaccia la viola

Nel finale più che con gli avversari, la Fiorentina ha dovuto fare i conti con i propri tifosi particolarmente scatenati. Un numero importante di petardi è stato esploso nel settore ospiti, per una situazione che ha spinto il direttore di gara ad intervenire. Quest'ultimo già nel primo tempo aveva sospeso momentaneamente le ostilità per i fumogeni e la visuale decisamente complicata. Più pericolosa però la questione petardi, con l'arbitro che ha minacciato la Fiorentina di interrompere le ostilità.

Biraghi va a parlare con i tifosi della Fiorentina dopo i petardi

Allora ecco che Biraghi ha preso provvedimenti e si è recato di corsa sotto il settore occupato dai tifosi della Viola. Dopo un conciliabolo in cui ha chiesto probabilmente di chiudere le intemperanze per non mettere a repentaglio la vittoria, tutto si è chiuso nel migliore dei modi. Tentativo riuscito e partita vinta, con la rete di Gosens a chiudere definitivamente il discorso