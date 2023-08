La Fiorentina nei playoff di Conference sfiderà Rapid Vienna o Debrecen: l’esito del sorteggio La Fiorentina affronterà la vincente di Rapid Vienna-Debrecen nel playoff di Conference League. Le due partite si disputeranno il 24 e il 31 agosto.

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina anche quest'anno disputerà la Conference League, ma per disputare la fase a gironi la squadra guidata dal tecnico Vincenzo Italiano dovrà superare i playoff, in programma la seconda metà di agosto. Il sorteggio di Nyon ha ‘regalato' ai viola la vincente di Rapid Vienna – Debrecen, che si sfideranno il 10 e il 17 agosto. La gara di andata si disputerà fuori casa.

Una cavalcata meravigliosa, chiusa però in modo atroce. Perché la Fiorentina nella passata stagione ha disputato la Conference League e si è qualificata per la finale, che ha perso per 2-1 con il West Ham, che all'89' ha realizzato il gol della vittoria. Sul campo i viola non erano riusciti a riqualificarsi per la competizione, ma l'esclusione dalle coppe europee della Juventus ha dato alla Fiorentina di tornare in Europa. Ma in Conference nessuno ha il posto garantito e tutto devono disputare un turno preliminare.

La Fiorentina se la vedrà con la vincente del match tra gli austriaci del Rapid Vienna e i magiari del Debrecen. Le due partite si terranno giovedì 24 e giovedì 31 agosto. In caso di superamento del turno la società del presidente Commisso si qualificherà per la fase a gironi, che prenderà il via giovedì 21 settembre. In questa stagione le coppe europee iniziano con una settimana di ritardo rispetto al solito.

Il club viola sarà impegnato su quattro fronti, oltre al Campionato e alla Coppa Italia disputerà la Conference League e la Supercoppa Italiana, che dal 2024 vedrà quattro squadre al via. Italiano ha avuto dal mercato finora il difensore sudamericano Mina e il laterale Parisi, oltre ai centrocampisti Arthur e Sabiri, e al trequartista Infantino.

Mentre sono andati via Igor, Saponara, Venuti, Sirigu, Terzic e Bianco. E il mercato, sia in entrata che in uscita, non è affatto finito. La Fiorentina ha bisogno di almeno un attaccante, si parla di Nzola e Beltran, potrebbero partire sia Jovic che Cabral.