La Fiorentina è alla ricerca di uno stadio, dopo il no di Empoli: spunta l’ipotesi Padovani Il lavori al Franchi dovrebbe obbligare la Fiorentina a giocare le partite casalinghe in un altro stadio nel 2024-2025, che non sarà quello di Empoli. Il d.g. Barone punta sullo Stadio Padovani.

A cura di Alessio Morra

Lo Stadio Artemio Franchi dovrà subire un restyling, la questione è nota da tempo, ed è anche ricca di polemiche con il mondo della politica. La questione è spinosa. La Fiorentina soprattutto per tempo deve capire dove giocherà nella prossima stagione. Da mesi i viola sono alla ricerca di una casa temporanea. Empoli è una possibilità, ma l'ok non è così scontato e ora Joe Barone, il braccio destro di Commisso, chiede un rinvio dell'inizio dei lavori di ristrutturazione.

Della questione se ne parla da tempo. L'avvio dei lavori ufficialmente sarà tra un anno, ma una vicenda come questa non si risolve in pochi giorni. Sul tavolo c'erano diverse opzioni. Ma il presidente Rocco Commisso e Joe Barone non vogliono che i tifosi si sobbarcano viaggi lunghi e quindi esosi per le gare interne. Ciò significa che sono tutte bocciate le possibilità extra Toscana, e sul tavolo resta anzi restava un'unica soluzione concreta e cioè Empoli.

Per questo motivo il d.g. Barone, il sindaco di Firenze Nardella e quello di Empoli Brenda Bernini si sono incontrati e al termine si è capito che la soluzione del ‘Castellani' è praticamente impraticabile, le parole della sindaca Bernini non lasciano spazio a interpretazioni: "Ho semplicemente riepilogato quali sono i problemi per la nostra città di fronte a un eventuale ‘trasloco' della Fiorentina al ‘Castellani Si tratta di problemi di ordine pubblico, di viabilità relativi al fatto che, per come lo stadio di Empoli è collocato all'interno della nostra città, evidentemente ogni volta che gioca l'Empoli già dobbiamo gestire l'afflusso dei tifosi ospiti. Una gestione non semplice. Per tutte queste ragioni, il ‘trasloco' a Empoli della Fiorentina è una strada complessa da percorrere".

Barone è stato chiaro. La Fiorentina non vuole allontanarsi dalle sue radici e c'è un motivo preciso: "Stiamo lavorando sperando di capire dove giocherà la Fiorentina. Dobbiamo proteggere la tifoseria perché dobbiamo chiarire quale sarà il futuro della Fiorentina perché è molto difficile spostare i tifosi fuori dalla città".

Come si può risolvere? Le piste sono due. Barone propende intanto per il rinvio dei lavori: "A fine dicembre si dovrebbe trovare un’azienda per fare i lavori che dovrebbero iniziare tra aprile e maggio per concludere il progetto verso dicembre 2024/gennaio 2025. Bisogna continuare a lavorare su questo tema. Chiederemo al Comune e al Governo di prorogare più avanti i lavori del Franchi fino a quando non avremo chiarezza su dove giocheremo".

L'alternativa è rappresentata dal ‘Padovani', lo stadio della squadra di Rugby di Firenze, un impianto che avrebbe bisogno di lavori di ristrutturazione e che non avrebbe un'elevata capienza, ma che rappresenterebbe una soluzione affascinante perché darebbe ai Viola di giocare sempre a Firenze in un gioiellino, che però va risistemato per essere abile pure per la Serie A.