La Fiorentina conferma Vanoli in panchina fino a domenica: l’ultimatum della società in ritiro

La Fiorentina ha deciso di non esonerare Vanoli dopo la sconfitta contro il Verona: è stato confermato a tempo determinato, Losanna e Udinese saranno decisive per il suo futuro.
A cura di Ada Cotugno
Fiducia sì, ma a tempo determinato: la Fiorentina è in ritiro fino a data da destinarsi e il futuro di Paolo Vanoli è appeso a un filo vista la situazione di classifica drammatica. Dopo un summit con la società l'allenatore è stato confermato ma soltanto fino a domenica, con il limite posto alla partita contro l'Udinese per tirare le somme definitive e capire come muoversi per la seconda parte del campionato.

Secondo SkySport l'ex Torino resterà sulla panchina per la partita di Conference League contro il Losanna e anche per la prossima di campionato, ultimatum improrogabile che potrebbe far scattare l'esonero. Oggi il tecnico ha diretto la seduta di allenamento al Viola Park ed è stato immortalato anche in alcune immagini diffuse dal canale ufficiale del club.

Fiducia a Vanoli, non sarà esonerato

L'addio sembrava ormai certo, ma la Fiorentina ha scelto di proseguire con il suo allenatore almeno per le prossime due partite. Verrà messo alla prova in Europa con il Losanna e subito dopo in campionato contro l'Udinese, la gara più delicata della sua avventura a Firenze: in caso di sconfitta il suo futuro sembra segnato e la società ragiona già sul possibile successore. Vanoli oggi ha diretto l'allenamento della squadra che nel frattempo si trova in ritiro, una decisione drastica nata dopo la sconfitta contro il Verona.

Fiorentina in silenzio stampa e squadra in ritiro a tempo indeterminato: cosa sta accadendo nel club

Al Viola Park si è tenuta una riunione tecnica fra le alte sfere del club dalla quale sono arrivate le direttive per le prossime mosse. La squadra resterà sotto la guida di Vanoli per le prossime due partite e poi si capirà come cercare di salvare in extremis la stagione. Chiaramente tutti sperano in una doppia vittoria, specialmente in campionato dove dopo 15 giornate la Fiorentina non ha mai vinto: l'ultimo posto condanna la squadra, ma dopo l'esonero di Pioli al momento la Viola frena sull'ipotesi di cambiare ancora panchina.

