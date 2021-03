La FIFA sta cercando di convincere le principali nazionali sudamericane a giocare alcune gare delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di questo mese in Europa. La proposta è arrivata dopo che alcuni club della Premier League hanno annunciato che impediranno ai loro giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. In merito a questo tema è stato piuttosto chiaro l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, il quale aveva dichiarato che avrebbe impedito ai suoi calciatori di rispondere alle chiamate di nazionali come Portogallo, quelle dell'America Latina e gran parte delle africane a causa degli spostamenti che li avrebbero esposti a maggiori rischi di contagio e perché al ritorno dovrebbero isolarsi per dieci giorni visto che i loro paesi sono sulla "lista rossa" del governo britannico. Oltre ai campioni d'Inghilterra in carica anche il Manchester City e il Manchester United hanno fatto sapere che terranno lo stesso comportamento con i loro tesserati.

La FIFA ha confermato il mese scorso che non applicherà i normali regolamenti delle restrizioni Covid-19, inclusa la quarantena, per i giocatori che si muoveranno ma i vertici della CONMEBOL non hanno preso bene la proposta di posticipare le partite di questo mese, visto che in programma c'è il big match tra Brasile e Argentina e il derby del Rio de la Plata tra Uruguay e Argentina. Il torneo di qualificazione del Sud America è già in ritardo di quattro gare, proprio come conseguenza della pandemia e quest'estate ci sarà anche la Copa America che è stata posticipata dallo scorso anno.

L'ente del calcio mondiale ha suggerito un modo per aggirare il problema, ovvero giocare le partite che coinvolgono le nazioni più importanti in Europa per facilitare gli spostamenti della maggior parte dei giocatori; ma finora i vertici del calcio sudamericana si sono opposti alla proposta. La Fifa fa pressioni, la CONMEBOL sembra decisa a resistere e i club della Premier League non si smuovono dalle loro posizioni. Una situazione piuttosto complessa.