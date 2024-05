La fidanzata di Jorginho agli haters: “Lo avete visto? È così bello, con gli occhi verdi… e ricco”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Jorginho si sta giocando la vittoria della Premier League con l'Arsenal, impegnato in lotta strenua col Manchester City a due giornate dalla fine (i Gunners sono primi con un punto di vantaggio, ma hanno una partita da recuperare), intanto il 32enne centrocampista della nazionale azzurra è protagonista anche sugli schermi assieme alla propria compagna Catherine Harding, nella serie Amazon ‘Married to the Game', in cui vengono esplorate le relazioni di calciatori famosi. Gli haters travestiti da leoni da testiera hanno commentato in maniera velenosa la puntata dedicata ad entrambi e la Harding ha risposto per le rime sui propri social, esaltando il suo fidanzato e chiudendo così la vicenda: "Buona fortuna a tutti voi là fuori… continuate a giocare, forse un giorno sarete fortunati quanto me".

Il post della compagna di Jorginho

Lunedì scorso la Harding, ex compagna dell'attore Jude Law, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha messo a posto chi aveva scritto giudizi negativi sotto una clip estratta dal programma: "Ho visto così tanti commenti su questo video e stavo cercando di ignorarli, ma ho qualcosa da dire a tutti gli haters e i disperati che commentano cose negative qui sul mio video! Avete visto il mio fidanzato? È così bello dentro e fuori".

"È così dannatamente bello, il mio ragazzo dagli occhi verdi – ha continuato Cat – ‘Hot' è un eufemismo. Ed è divertente… ho solo bisogno di stare con lui e potremmo ridere tutto il giorno insieme senza fare nulla! Ha un'energia pazzesca e indovinate un po'…….??? Lui è anche ricco. Immagino di aver vinto alla lotteria… Buona fortuna a tutti voi là fuori… continuate a giocare, forse un giorno sarete fortunati quanto me. Fino ad allora, potete continuare a scrivere i vostri commenti tristi". Il tutto mettendo in sottofondo al post la musica di "Money, Money, Money" degli ABBA, volendo ulteriormente sottolineare lo status milionario di Jorginho.

La storia su Instagram della compagna di Jorginho

Poi pubblica un video: "Non possiamo stare insieme"

Ma la 33enne non ha finito lì la sua replica, visto che successivamente ha pubblicato un video assieme a Jorginho mentre erano in auto. Nel filmato la Harding minacciava, ovviamente in maniera sarcastica, di porre fine alla storia col giocatore perché ha "troppi soldi", ironizzando inoltre su altre doti – meno calcistiche – del campione d'Europa con l'Italia. Cat apre il video dicendo: "Tesoro, ci ho pensato, e non credo proprio che potremo stare insieme". Quando Jorginho si mostra scioccato – chiaramente per finta – e le chiede il motivo, lei aggiunge: "Non posso stare con te". "Perché? Non sono attraente?" la incalza lui, al che lei risponde: "Voglio dire, sì, certo, sei così bello. Ti trovo così attraente".

Jorginho e Cat nel video in macchina

Allora Jorginho le chiede ancora: "Non sono divertente? Sono noioso?". "No, sei davvero divertente – risponde lei – Mi fai ridere. E sicuramente non sei noioso". L'ex vincitore della Champions League con il Chelsea ribatte: "Che succede allora? Sono scarso a letto o qualcosa del genere?". Una frase che fa esplodere la donna, che fischia e poi dice: "Assolutamente no!". Quando Jorginho ancora una volta le domanda perché non possono stare insieme, la sua compagna gli dà finalmente la risposta: "Hai semplicemente troppi soldi. Troppo ricco". La coppia poi scoppia a ridere mentre il video finisce.

Il futuro di Jorginho: matrimonio e rinnovo

Jorginho e Catherine stanno assieme dal 2020 ed hanno un figlio di tre anni, Jax. Nello scorso dicembre lui le ha chiesto ufficialmente di sposarla: il matrimonio dovrebbe svolgersi nella prossima estate.

Ugualmente solido sembra il legame tra il calciatore e l'Arsenal: il suo attuale contratto coi Gunners scade a giugno, ma il rinnovo appare probabile. Jorginho non è titolarissimo, in una mediana che nelle ultime partite ha visto in campo dal 1′ il terzetto formato da Rice, Partey e Odegaard, ma il tecnico Arteta ha grande stima di lui e sta insistendo per averne la conferma.