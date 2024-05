De Zerbi lascia il Brighton alla fine della stagione: “Un addio concordato con la società”

video suggerito

Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del Brighton: l'annuncio a sorpresa è arrivato alla vigilia della sua ultima partita sulla panchina degli inglesi, la super sfida di Premier League contro il Manchester United. Sarà quella l'ultima apparizione con i Seagulls prima di cominciare una nuova avventura, anche se al momento la destinazione resta ancora ignota.

Non è un mistero che l'italiano sia cercato da diverse squadre in tutta l'Europa e che sia l'oggetto dei desideri anche di grandi club rimasti senza un allenatore. Fin qui però dalla società non erano mai arrivati segnali di rottura, fino al comunicato netto anche annuncia il suo addio al termine di questa stagione, ossia dopo la partita di campionato da giocare contro lo United.

Il saluto di De Zerbi al Brighton

Poche parole per lui, ma che arrivano tra la sorpresa generale. Tutti infatti erano convinti che De Zerbi sarebbe rimasto al Brighton almeno per un altro anno, ma alla fine le loro strade si separeranno al termine di questa stagione storica ma dal finale molto amaro. L'ex Sassuolo è stato il primo allenatore a portare i Seagulls in Europa League, ma la loro campagna europea è stata soddisfacente soltanto per metà.

I pessimi risultati ottenuti in campionato hanno portato la squadra lontana da un piazzamento in Europa, ma nonostante tutto non si respirava l'aria pesante di una rottura. "Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche", ha commentato l'allenatore.

De Zerbi ha spiegato anche i motivi dell'addio annunciato prima della fine della stagione: "Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani".

Quale sarà il futuro di De Zerbi

Nonostante l'addio arrivato prima dell'ultima partita di campionato, non ci sono ancora indizi su cosa farà De Zerbi come prossima mossa. "Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri" ha chiarito all'interno del comunicato, una pista molto vaga.

Su di lui c'è la grande attenzione del Bayern Monaco, soprattutto dopo la volontà di Tuchel di non restare più in panchina nonostante le lusinghe della società. Ma resta viva anche la pista che lo porterebbe al Milan: i rossoneri non hanno ancora preso una scelta per la panchina e De Zerbi era una delle alternative preferite.