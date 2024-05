video suggerito

La festa Scudetto dell’Inter a Shanghai nasconde uno sfottò al Milan: è proiettato sul grattacielo Un tifoso ha finanziato un grande spettacolo a tinte nerazzurre su un grattacielo a Shanghai: compaiono le immagini di Calhanoglu, Zanetti, Moratti e anche uno sfottò al Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La festa dell'Inter per lo Scudetto della seconda stella non è ancora finita e ha attraversato i confini dell'Italia. Le lunghissime celebrazioni si sono spostate a Shanghai che per qualche ora si è tinta di nerazzurro per ricordare ancora il grande trionfo della squadra di Simone Inzaghi, senza dimenticare un piccolo sfottò anche ai rivali del Milan che sono stati protagonisti della serata loro malgrado.

L'iniziativa è partita da parte di un tifoso dell'Inter che vive nella zona: l'uomo ha deciso di pagare di tasca sua tutto lo spettacolo, facendo proiettare delle immagini sulla facciata della Citi Group Tower, grattacielo sede della Citibank Company. Le immagini incredibili hanno fatto immediatamente il giro del web e hanno catturato anche l'attenzione del presidente Steven Zhang che ovviamente ha ringraziato per il gesto pubblicando la foto sui social.

L'intero grattacielo si è tinto di nerazzurro, mostrando le immagini della grande cavalcata del club che in questa stagione ha vinto il suo ventesimo Scudetto, conquistato nel derby contro il Milan. Compare il volto di Inzaghi, di Calhanoghlu, di Lautaro Martinez e di tutti gli altri autori della grande cavalcata vero il titolo, oltre alle immagini finali che ritraggono Zanetti e Moratti, ma a un certo punto c'è un chiaro riferimento che non fa felici i rossoneri.

Lo sfottò al Milan sul grattacielo nerazzurro

Non è mancato un riferimento ai sei derby vinti consecutivi vinti dall'Inter, una delle rivendicazioni più forte da parte della squadra di Inzaghi contro i rivali cittadini. Una sfilza di vittorie schiaccianti arrivate nelle ultime stagioni, culminate nella partita che ha consegnato tra le mani dei nerazzurri il ventesimo titolo nazionale. Questo sfottò, molto popolare in Italia, è arrivato fino al grattacielo di Shanghai dove è stato proiettato con una gigantografia.

Tra le altre immagini a un certo punto compare una grafica inconfondibile: mostra i sei risultati ottenuti dall'Inter negli ultimi derby, corredati dalla scritta "6 vittorie". Nella grande festa non poteva mancare lo sfottò ai rivali rossoneri che è stato anche uno dei temi della parata in autobus fatta dopo l'ultima partita giocata a San Siro, la prima dopo la vittoria matematica dello Scudetto.