Morata presenta Carvajal alla festa per il trionfo a EURO 2024 e sfotte la Germania: “Dov’è Musiala?”

A cura di Vito Lamorte

"Dov'è Musiala?". Alvaro Morata è il mattatore della festa della Spagna per la vittoria degli Europei e mentre presenta Dani Carvajal a Plaza de Cibeles sfotte la Germania e uno dei suoi simboli. Il capitano della Roja ha tenuto in mano tutta la serata nel luogo dove si festeggiano le vittorie della nazionale spagnola e ha presentato tutti, dai calciatori allo staff tecnico fino al CT.

Carvajal è stato uno dei più acclamati, essendo anche capitano del Real Madrid, alcuni in piazza hanno invocato per il terzino nato a Leganés il Pallone d'Oro. Il laterale spagnolo si è presentato a torso nudo sul palco e dopo aver abbracciato Morata e Unai Simon ha esaltato i tifosi con cori e il solito ‘Que viva Espana'.

Morata mattatore alla festa della Spagna per gli Europei

Standing ovation per Morata quando è salito sul palco con la coppa degli Europei in mano: "Spagnoli, buonasera, siamo campioni d'Europa per la quarta volte. È stato perché tutti voi ci avete creduto e ce ne siamo accorti. È stato un onore per me essere il capitano. Oggi, guardando i vostri volti uno per uno, mi identifico con voi. Ho sempre sacrificato la mia vita per raggiungere questo obiettivo. Sapevo che i miei compagni erano molto bravi. Abbiamo abbiamo il miglior paese, il miglior cibo, i migliori lavoratori… Siamo i migliori. Spero che vi siate divertiti tanto quanto noi, è stato magico. Grazie anche a tutti coloro che non hanno potuto essere in Germania ci ha aiutato, siamo tutti cresciuti guardando Torres, Xavi, Iniesta… Ci hanno insegnato come lottare e come lavorare per questo".

Una festa enorme a Madrid per la Spagna

Più di mezzo milione di persone, secondo le autorità, ha festeggiato la vittoria degli Europei con la nazionale di De La Fuente per le strade di Madrid. La Roja ha concluso la sua giornata di festa con uno spettacolo di musica e colori in Plaza de Cibeles, dove Morata ha fatto da maestro di cerimonia e ha tenuto il palco per tutta la serata fino alle esibizioni di Aitana, Almacor e Isabel Aaiún.

La Spagna aveva vinto la Nations League qualche mese fa ma non si era andati in piazza per festeggiare: la gente spagnola non festeggiava così dal 2012 e l'attesa ha dato vita ad un fiume pieno di gioia per le strade della capitale.