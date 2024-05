video suggerito

La Federcalcio olandese propone di introdurre 5 nuove regole del calcio: c'è anche l'autopassaggio La Federcalcio olandese ha messo sul tavolo cinque nuove regole del gioco del calcio: sono rivoluzionarie.

A cura di Paolo Fiorenza

Cambiare le regole del calcio non è facile, l'IFAB è unico depositario del regolamento del gioco, ma anche questo organismo, composto di soli otto membri e istituito a Londra addirittura nel 1886, pur essendo sulla carta indipendente dalla FIFA deve fare i conti con l'opposizione di quest'ultima – ma anche di altri attori del panorama calcistico internazionale – quando propone delle innovazioni. Si è visto nel caso del cartellino blu che avrebbe dovuto istituire le espulsioni a tempo, ma che ha trovato lo stop di Infantino prima dell'ultima assemblea dell'IFAB dello scorso marzo a Glasgow: "Questo è un argomento che per noi non esiste".

Le cinque nuove regole del calcio proposte dalla KNVB

Chissà allora cosa penserà il capo del calcio mondiale di fronte alle cinque – non una – proposte di nuove regole del gioco del calcio avanzate nelle ultime ore dalla Federcalcio olandese. Una di fatto rimette sul tavolo proprio le espulsioni a tempo, senza peraltro specificare in quali occasioni dovrebbero essere inflitte ai calciatori. La proposta dell'IFAB bocciata da Infantino prevedeva l'uso del cartellino blu – per allontanare dal campo i giocatori per 10 minuti – in sole due circostanze: falli tattici e proteste eccessive.

Le altre nuove regole – decisamente rivoluzionarie – suggerite dalla KNVB sono le rimesse laterali con i piedi invece che con le mani, le sostituzioni volanti, il tempo di gioco effettivo (60 minuti, alla luce di una media attuale di 54 minuti) ed infine l'autopassaggio sui calci di piazzati: chi li batte dunque può toccare nuovamente il pallone prima che venga toccato da un altro giocatore in campo.

I tifosi sono contrari: prevale l'attaccamento alla tradizione

Come si vede, le regole vecchie che andrebbero ad essere sostituite sono dei capisaldi del gioco del calcio, ed è il motivo per cui vedere tutti e cinque queste innovazioni implementate ha una probabilità pari allo zero. Il tweet con cui è stata diffusa la notizia ha peraltro avuto grande diffusione, rilanciando il dibattito sulle modifiche in questione. E c'è da dire che anche tra i tifosi – oltre che nella FIFA – prevale la volontà di restare ancorati il più possibile alla tradizione: "Tutto questo è disgustoso" e "Hanno tenuto il meeting in un coffee shop di Amsterdam, vero?" sono due commenti che sintetizzano il sentire popolare…