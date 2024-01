La fake news dell’arbitro di Milan-Atalanta che dice “Andate a casa” ai calciatori rossoneri Al termine di Milan-Atalanta di Coppa Italia sui social network è diventato virale il video dell’arbitro Marco Di Bello che sembra dire “Andate a casa” ai calciatori rossoneri: si tratta però di una fake news. Ecco cosa dice e con chi sta parlando davvero il direttore di gara dopo il fischio finale del match di San Siro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il Milan viene eliminato dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta al termine di una partita molto tesa che tra i protagonisti ha visto l'arbitro Marco Di Bello che, a fasi alterne, ha fatto arrabbiare entrambe le squadre (prima Gasperini, espulso per proteste dopo un calcio di rigore non concesso nel primo tempo, e poi Stefano Pioli per il penalty trasformato da Koopmeiners che ha deciso l'incontro e per un tocco di braccio di Scamacca in area nel finale giudicato involontario).

Dopo il match tante le proteste dei tifosi rossoneri contro l'operato del fischietto di Brindisi che però è stato anche vittima di una fake news divenuta virale. In molti infatti hanno condiviso il primo piano dell'arbitro dopo il fischio finale sostenendo che dal labiale quest'ultimo, rivolto ai calciatori del Milan, avesse detto loro "Andate a casa". Un'interpretazione ripresa da tantissimi utenti che ha provocato molta indignazione tra i supporter rossoneri che hanno visto una mancanza di rispetto in quelle parole che, secondo gli autori dei post, avrebbe rivolto ai giocatori meneghini.

Indignazione comprensibile qualora fosse realmente quella l'espressione pronunciata da Di Bello dopo il fischio finale, ma non assolutamente così. Il 42enne pugliese infatti non si stava rivolgendo ai calciatori in campo bensì ad assistenti, quarto uomo, Var e Avar collegati in radio. E inoltre non sono quelle riportate nei post sui social le parole pronunciate dall'arbitro brindisino. Subito dopo aver ricevuto l'ultimo responso dal Var riguardo ad un possibile rigore per il Milan per un tocco di braccio in area di Scamacca e aver emesso il triplice fischio mettendo fine all'incontro sancendo il passaggio del turno dell'Atalanta, Marco Di Bello ha difatti voluto ringraziare il resto della squadra arbitrale: "Grazie ragazzi!" sono infatti le vere parole pronunciate dal direttore di gara che, a causa di un'erronea lettura del labiale, hanno generato una fake news divenuta virale sui social network.