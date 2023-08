La domanda su Kane fa saltare Guardiola in conferenza stampa: si ferma per chiedere conferme Pep Guardiola resta sorpreso quando gli chiedono dell’accordo tra Bayern e Tottenham per il trasferimento di Harry Kane in Germania. Il tecnico del Manchester City non ne sa nulla e deve chiedere conferme a chi gli sta accanto prima di rispondere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pep Guardiola si appresta a iniziare una nuova stagione col Manchester City. Il tecnico spagnolo ha vinto tutto ciò che c'era da vincere la scorsa stagione con gli inglesi. Il trionfo in Champions dopo la vittoria in finale contro l'Inter è stata la ciliegina sulla torta a un'annata favolosa in cui Haaland e compagni si sono portati a casa il Triplete. Ora non resta altro da fare che confermarsi e magari ripetersi, un po' come fatto col Barcellona. Non sarà facile, ma sicuramente per lui sarà l'ennesima sfida dato che non vuole che la conquista della Champions resti un evento isolato.

In conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City, ha analizzato la stagione che si sta per aprire con l'esordio in Premier dei Citizens da campioni in carica domani alle 21 contro il Burnely. Oltre alle domande sulla formazione e sull'innesto di alcuni nuovi arrivati, l'allenatore del City viene sorpreso da una domanda su Harry Kane, uno dei suoi attaccanti preferiti per cui non si è mai nascosto manifestando sempre in maniera pubblica l'ammirazione per il suo modo di giocare.

"Cosa pensi dell'accordo tra Bayern Monaco e Tottenham per l'arrivo di Kane ai bavaresi?". Guardiola fa subito una smorfia e sul volto si legge tutta la sua incredulità di fronte a questa notizia. L'allenatore spagnolo guarda fisso negli occhi il giornalista che gli aveva appena posto la domanda e poi si volta per chiedere conferme al suo addetto alle comunicazioni. L'allenatore del City è stato alla guida del Bayern tra il 2013 e il 2016 e gli è stato chiesto del potenziale trasferimento del giocatore in Germania. “È fatto, è ufficiale" chiede con stupore Guardiola a chi gli aveva posto il quesito poco prima.

Una volta capito che adesso l'ultima parole spetta al giocatore, Guardiola ha risposto: "Tutti conoscono le sue qualità ed è un ottimo attaccante – ha spiegato – Segna gol e ha la capacità di fare assist ed è dunque un attaccante eccezionale". Guardiola poi aggiunge: "Alan Shearer è l'unico vanti a lui come capocannoniere. Non so se Daniel Levy gli permetterà di andarsene o rimarrà lì". Non è la prima volta d'altronde che Pep parla così di Kane. "Per me rimane uno dei migliori attaccanti che abbia mai visto in vita mia" aveva detto alla vigilia della gara dello scorso anno del suo City contro gli Spurs.