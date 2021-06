In casa Juventus sono ore molto calde. La società bianconera nei giorni scorsi ha ufficializzato l'addio a Fabio Paratici e il ritorno di Massimiliano Allegri ma adesso sta iniziando il lavoro per il mercato dei calciatori. Con l'avvicendamento sulla panchina bianconera sono diversi i giocatori che non sono più certi del loro futuro a Torino e tra quelli dati in partenza c'è Aaron Ramsey, che non ha entusiasmato la società nella sua parentesi alla Vecchia Signora e farebbe parte di un piano per alleggerire il monte ingaggi del club. Secondo quanto riporta Tuttosport, il ritorno del centrocampista in Inghilterra sembrerebbe la pista più praticabile nonostante le parole dello stesso calciatore di qualche giorno fa: "Tornerò in Italia dopo gli Europei? Sì, sono un giocatore della Juventus". Intanto al nome di Ramsey sono stati accostati club come Liverpool e Arsenal, ma non ci sarebbe ancora nulla di concreto.

Il commissario tecnico del Galles, Robert Page, in vista degli impegni agli Europei ha parlato della stagione del suo centrocampista e ha attaccato la Juventus per lo scarso utilizzo del classe 1990: "Alcuni non hanno sempre giocato nelle proprie squadre, come Ramsey: non ha giocato quanto avrebbe voluto in Italia, non possiamo spingerlo a 100 miglia all'ora all'inizio. Non possiamo permetterci di far crollare lui, Ben Davies, e gli altri che hanno giocato meno".

Ramsey nella stagione appena conclusa è sceso in campo 30 volte per 1.543′ giocati con 2 gol e 5 assist messi a referto. Lo scorso anno, con Maurizio Sarri, il gallese aveva fatto meglio giocando meno (1.384′) ma nell'annata con Andrea Pirlo le cose non sono andate molto bene tra infortuni e scelte tecniche.

Infine il selezionatore della nazionale gallese si è soffermato anche gare che i Dragoni affronteranno all'Europeo, dove sono impegnati nel girone con l'Italia, la Turchia e la Svizzera: "Il nostro focus è sulla Svizzera: le gare che giocheremo e le sedute fino all'Europeo ci aiuteranno ad avere l'undici migliore".