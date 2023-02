La coreografia dei tifosi del Trabzonspor omaggia vittime e soccorritori del terremoto in Turchia Prima dell’inizio della gara di Conference League contro il Basilea, i tifosi del Trabzonspor hanno reso omaggia alle vittime e ai soccorritori del terremoto in Turchia con una coreografia da brividi.

Il Trabzonspor ha ricevuto il Basilea nella gara d'andata dei playoff della Conference League e durante il minuto di silenzio in omaggio alle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria i tifosi locali hanno esposto una coreografia molto emozionante in omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita durante il sisma e ai soccorritori che stanno lavorando per portare salvare la gente.

Lo scorso 6 febbraio scorso la terra ha tremato tra il sud-est della Turchia e il nord-ovest della Siria e il bilancio delle vittime riportato nell’ultimo aggiornamento parla di circa 40mila morti nella sola Turchia. A questo numero vanno aggiunti oltre 100mila feriti e più di 12mila edifici distrutti. In Siria, l'ultimo bilancio diramato dall'Osservatorio per i diritti umani (Sohr), dice che il numero delle vittime è salito ad almeno 5.651, di cui 2.173 nelle aree poste sotto il controllo di Damasco e altri 3.478 nelle regioni controllate dai gruppi di opposizione al presidente Assad.

Numeri che mettono i brividi e fanno male al cuore.

I tifosi del Trabzonspor, in occasione della prima uscita dopo il sisma, hanno pensato di rendere omaggio alle vittime e ai soccorritori che stanno lavorando a tutte le ore con una coreografia in cui si vede un soccorritore che, con al fianco il suo fido cane, stringe tra le braccio un bimbo mentre un'altra mano sventola orgogliosa la bandiera della Turchia.

Un incredibile omaggio che ha fatto il giro del mondo insieme al messaggio: "Saremo insieme guariremo le nostre ferite”. Intorno a questo disegno sventolavano decine di ‘Ay Yıldız' e quelle di altri club turchi, a testimoniare l'unione delle tifoserie in questo momento di difficoltà del paese.

Al centro della grande coreografia mostrata alla Medical Park Arena si può vedere il cane Proteo, inviato dal Messico per aiutare i soccorsi e morto pochi giorni fa.

Prima della partita il club turco aveva annunciato che avrebbe donato tutto il ricavato della gara ai sopravvissuti al terremoto, che sarà trasferito alle vittime con l'aiuto dell'autorità di protezione civile Afad, e ai tifosi era stato chiesto di portare dei giocattoli da raccogliere per i bambini.

I giocatori del Trabzonspor hanno anche indossato il lutto al braccio. Anche i tifosi del Basilea hanno fatto sentire la loro vicinanza: "I nostri pensieri sono con voi".

A decidere la gara tra Trabzonspor e Basilea è una rete dell'ex calciatore dell'Udinese Jens Stryger Larsen, che ha infilato in rete da pochi passi approfittando di una respinta del portiere avversario. Nel corso dell’esultanza il calciatore danese ha mostrato al pubblico e alle telecamere una maglia con la bandiera della Turchia e il portiere Ugurcan Cakir l'ha baciata di fronte a tutti.

Una serata molto particolare quella vissuta a Trabzonspor, dove il calcio ha viaggiato su binari paralleli con altre emozioni fortissime. E non poteva essere diversamente.