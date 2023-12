La coreografia dei tifosi del Colonia costa 600 mila euro al club: multa mai vista in Bundesliga In occasione del derby di Bundesliga tra Colonia e Borussia Mönchengladbach. la coreografia della curva di casa si è trasformata in “un enorme danno finanziario”. Il club ha ricevuto una sanzione economica record da parte della Federcalcio tedesca.

Gli ultrà del Colonia sono costati 600 mila euro al club in virtù della coreografia che hanno preparato in occasione del derby in Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach. Lo scorso mercoledì, dalla curva dei tifosi di casa è iniziato poco prima del calcio di inizio un fittissimo lancio di fuochi d'artificio e bengala oltre ad centinaia di fumogeni rossi accesi, per regalare una cornice di spettacolo unica. Ma che ha portato alla pesantissima sanzione da parte della Federcalcio verso il club. Mai prima d'ora nel calcio tedesco si era assistito ad una multa di tali proporzioni.

Una coreografia straordinaria e coinvolgente, che solo un derby sa regalare e che è stata preparata dai tifosi in vista del match casalingo del 22 ottobre, ottavo turno di Bundesliga, al RheinEnergieStadion di Colonia. Purtroppo però, si è rivelato un autentico boomerang per la squadra di casa. Il successo ottenuto sul campo con un perentorio 3-1 sul M'Gladbach ridotto in 10 e rimontato nel secondo tempo aveva fatto da contorno al clima di festa da parte dei 50 mila tifosi presenti allo stadio. Festa iniziata con la coreografia della curva e finita tra gli applausi dei presenti per la vittoria nel derby.

A distanza di due mesi, però, è arrivata la decisione della Federcalcio tedesca che ha deciso di punire oltremodo quanto accaduto poco prima del fischio di inizio. La nuvola rossa che ha invaso curva e campo e il lancio di fumogeni, uniti a razzi d'artificio e bengala costerà infatti al Colonia la bellezza di 595 mila euro: "Prima dell'inizio della partita, subito prima del calcio d'inizio e durante la partita, nella zona della tribuna sud sono stati accesi numerosi oggetti pirotecnici" si legge nelle motivazioni della sanzione. "La massiccia formazione di fumo ha ritardato il calcio d'inizio di oltre sei minuti"

Si tratta di una sanzione mai vista prima, la più alta mai imposta per cattiva condotta dei tifosi, in tutto il calcio tedesco. Secondo i regolamenti della Federcalcio in Germania, un terzo della multa – pari dunque a circa 190 mila euro – potrà essere comunque utilizzato dallo stesso club, reinvestendolo in misure di sicurezza o in altre misure di protezione. Comunque sia, il Colonia ha presentato immediato appello: "L'assegnazione di sanzioni associative in questa forma è molto lontana dalla realtà del calcio tedesco e dalla cultura dei tifosi. In questo contesto, l'FC Colonia chiederà al comitato di controllo della DFB di ridurre significativamente la sanzione".

Di fronte a tale sanzione economica, il Colonia si è espresso anche in modo negativo verso la propria curva per quanto accaduto, denunciando il gravissimo danno economico recato: "gli spettacoli pirotecnici fanno parte della cultura dei tifosi di calcio" ha spiegato la società tedesca "ma ci non delle linee rosse da non oltrepassare… e queste sono state chiaramente superate contro il M'Gladbach. Ciò si è tradotto anche in enormi danni finanziari."