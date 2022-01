La Coppa d’Africa inizia con un contrasto terrificante: 33 secondi ed è subito brivido La Coppa d’Africa è iniziata con la sfida Camerun-Burkina Faso caratterizzata da una entrata killer di un giocatore pochi secondi dopo il fischio d’inizio.

A cura di Alessio Pediglieri

Finalmente la Coppa d'Africa è iniziata e, come da tradizione, a scendere in campo per primi sono stati gli ospiti di questa tormentata edizione: i Leoni del Camerun che hanno dato il via ufficiale alla competizione confrontandosi con il Burkina Faso. Un match che è il primo in palinsesto della giornata 1 che vede in campo anche Etiopia e Capo Verde. Molta la curiosità per vedere come si evolverà la Coppa tra diversi giocatori dei maggiori campionati europei impegnati e con diversi altri talenti in erba da seguire e controllare per futuri possibili acquisti.

Ma non è iniziato proprio tutto all'insegna della sportività e del calcio perché già nei primissimi minuti di Camerun-Burkina Faso si è visto un atteggiamento in campo che va oltre il semplice agonismo, fatto di interventi duri e fallosi. Così, dopo solo 33 secondi dal fischio iniziale il giocatore del Burkina, Steeve Yago è stato sanzionato dal direttore di gara Ghorbal per un brutto intervento, in scivolata, in ritardo e a gamba alta che ha colpito violentemente l'avversario.

La scomposta e pericolosa entrata in scivolata di Yago dopo solo 33 secondi di gioco

Un biglietto da visita per il torneo non certo ottimale sul fronte dell'immagine diffusa in mondovisione e che per il buon Yago (immediatamente ammonito dal direttore di gara) rappresenta anche quasi un record assoluto. Era il gennaio 2010, quando quella volta toccò a André Ayew – in Ghana-Angola – registrare l'attuale fallo con ammonizione più veloce nella storia della Coppa d'Africa: in quel caso ci impiegò solamente 31 secondi dal fischio d'inizio.

Il cartellino giallo alzato a Yago per il brutto intervento nei minuti iniziali di Camerun–Burkina Faso

La Coppa d'Africa in Camerun è stata a fortissimo rischio rinvio per l'esplosione della attuale pandemia da Coronavirus e per i relativi controlli sanitari che sembravano essere messi a forte discussione. Molte squadre delle federazioni europee avevano anche paventato una sorta di boicottaggio impedendo la partenza di diversi nazionali, per il rischio troppo alto di ritrovarsi con tesserati positivi. Poi, le garanzie del Paese ospitante che hanno diramato gli ultimi dubbi fino al fischio di inizio torneo di oggi.