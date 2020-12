È tornata Milano. Lo dicono i numeri dell'anno solare e lo dice la classifica di Serie A della stagione 2020/2021 dopo 13 giornate: Milan e Inter comandano il campionato e sono le squadre ad aver fatto più punti nel corso del 2020. Rossoneri e nerazzurri stanno imponendo il ritmo a tutte le altre nella prima parta di questa torneo e le altre, almeno per il momento, non riescono a tenere il ritmo. La squadra di Stefano Pioli è quella ad aver totalizzato più punti nell'anno che sta per finire, 79 in 35 partite; e ha preceduto quella di Antonio Conte di 6, dato che i nerazzurri hanno chiuso a 73. Molto buona anche la media gol del Diavolo: 79 realizzati e 38 subiti contro i 79 fatti e 39 presi degli interisti. Un percorso quasi all'unisono dei due club di Milano che hanno vinto le loro gare in vari modi: sia Milan che Inter sono state dominanti in alcune gare, sottotono in altre e fortunate in alcuni episodi (non arbitrali) in altre ancora.

In questo momento le due società meneghine sembrano essere quelle più accreditate per la giocarsi il titolo fino alla fine, la distanza tra le due è di un solo punto dopo 14 giornate, ma non è detto che con il ritorno delle coppe europee possano esserci conseguenze per il Milan: i rossoneri, a differenza dell'Inter eliminata dalle competizioni continentali, si sono qualificati ai sedicesimi di Europa League e questo a lungo andare potrebbe influire. Sarà un rush finale tutto da gustare. L’ultima stagione in cui Milan e Inter si sono contese fino il titolo è il 2010/2011 il campionato fu vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri.

Le due squadre di Milano hanno dimostrato per tutto il 2020 di avere una continuità e delle idee ben precise che hanno trovato sponda solo nell'Atalanta con 69 punti mentre la Juventus campione d'Italia in carica ne ha messi a referto 65 in 34 partite. Seguono Napoli (63), Lazio (63) e Roma (62 ) e a completare la top ten ci sono Sassuolo (58), Verona (50) e Fiorentina (46).