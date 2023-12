La clamorosa decisione di Amedeo Poletti, si ritira dal calcio a 21 anni: l’ex Juventus cambia vita Clamorosa decisione quella presa dal calciatore scesciuto nelle giovanili della Juventus Amedeo Poletti: il centrocampista ha rescisso improvvisamente il suo contratto con l’Albinoleffe e si è ritirato dal calcio giocato a soli 21 anni per trasferirsi a Dubai e dedicarsi alle aziende che è riuscito a creare negli ultimi anni parallelamente all’avanzamento della carriera sportiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

La decisione di Amedeo Poletti è clamorosa. Di certo infatti non si vede spesso un giovane calciatore promettente ritirarsi dal calcio giocato a soli 21 anni per cambiare completamente vita. L'ex calciatore della Juventus ha infatti annunciato la risoluzione consensuale con effetto immediato del contratto che lo legava all'Albinoleffe (la squadra che milita nel Girone A della Serie C e che nel 2021 lo ha acquistato a titolo definitivo dalle giovanili della formazione bianconera dove è cresciuto) per appendere gli scarpini al chiodo e mettere così improvvisamente fine alla sua carriera calcistica.

Una decisione dietro la quale non sembra esserci il grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori tutta la passata stagione e parte di quella attuale, bensì solo la voglia di dedicarsi alle attività che è riuscito a creare parallelamente al suo percorso nel calcio. Oggi infatti è proprietario di due aziende di software che forniscono algoritmi che hanno sede a Dubai e che hanno fatto sì che il calcio non fosse più prioritario nella vita dell'ormai ex calciatore.

A svelare il motivo di questo improvviso ritiro a soli 21 anni ci ha infatti pensato lo stesso centrocampista nato ad Asti ma cresciuto a Torino classe 2002 nel momento in cui ha annunciato la rescissione del suo contratto con l'Albinoleffe: "Ho fatto questa scelta perché ho deciso di cambiare vita. Il mondo del calcio non è il luogo dove mi vedo nel mio futuro. Penso che se non sei disposto a fare qualcosa per tanto tempo, non dovresti farla nemmeno per un giorno – ha infatti detto il 21enne come si legge sul sito ufficiale della società orobica –.

In questi anni, nel tempo libero, sono riuscito a costruire qualcosa al di fuori del calcio. Ora penso sia arrivato il momento di portare avanti queste attività trasferendomi all’estero. Voglio ringraziare l’AlbinoLeffe e tutti i miei compagni per questi anni trascorsi insieme e per aver compreso e accettato a pieno questa mia scelta" ha quindi concluso Amedeo Poletti rivelando di fatto che, lasciato il calcio, si trasferirà a Dubai per dedicarsi alle sue aziende seguendo dunque quella che adesso è la sua vera passione, cioè l'economia alla quale è stato instradato dal papà, un noto commercialista di Torino.