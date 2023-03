La ciabattata di Salah sul rigore è un oggetto volante non identificato: il Liverpool la paga cara Clamoroso errore di Mohamed Salah su calcio di rigore in Bournemouth-Liverpool: una trasformazione orribile che costa la sconfitta ai Reds in casa del fanalino di coda della Premier League.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Liverpool è tornato velocemente sulla terra dopo l'ubriacatura della goleada rifilata al Manchester United domenica scorsa: quel 7-0 aveva fatto illudere che gli uomini di Klopp avessero trovato continuità in Premier League e si fossero ripresi dalla mazzata della sconfitta casalinga per 5-2 in Champions, ed invece oggi i Reds hanno malamente perso in trasferta contro il Bornemouth ultimo in classifica, che aveva incassato 7 gol – da Manchester City e Arsenal – nelle ultime due partite perse.

Jurgen Klopp applaude i tifosi del Liverpool andati in trasferta a Bournemouth

L'1-0 di oggi al Vitality Stadium è maturato in virtù del gol segnato al 28′ da Billing, che ha sfruttato un'indecisione di Van Dijk. Lo stesso difensore olandese del Liverpool ha avuto poi la possibilità di pareggiare nel finale del primo tempo, ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata è finito a lato. È stata un'occasione colossale per i Reds, mai tuttavia quanto quella capitata sul piede di Mohamed Salah poco dopo la metà della ripresa, quando l'egiziano ha fallito in maniera davvero orrenda un calcio di rigore.

Il penalty è stato assegnato dopo che l'arbitro è stato richiamato dal VAR per un possibile fallo di mano di Adam Smith su colpo di testa di Diogo Jota, irregolarità in effetti riscontrata dal direttore di gara che ha dunque deciso di infliggere ai padroni di casa la massima punizione. Sul dischetto si è presentato Salah, che ha avuto la possibilità di rimpolpare il suo ricco bottino di 178 gol segnati in 291 partite giocate con la squadra del Merseyside.

Salah è solitamente affidabile sui calci di rigore, ma stavolta ha sbagliato in maniera grossolana: ha provato infatti a piazzare la palla vicina al palo alla destra del portiere del Bournemouth, l'ex Juve e Fiorentina Neto, ma ha allargato troppo con il piede sinistro e il pallone è finito nella tribuna posta alle spalle della porta, ben lontano dal montante.

L'egiziano si è messo le mani nei capelli incredulo, mentre Firmino provava a consolarlo. L'errore è stato capitale, visto che il punteggio non è cambiato ed il Bournemouth si è portata a casa la posta piena, risollevandosi dall'ultima piazza. Il Liverpool invece resta quinto e perde la chance di accorciare le distanze dal Tottenham quarto, che occupa l'ultimo posto che vale la Champions.