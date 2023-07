La chiamano La Maga perché fa cose così: segna un gol pazzesco, lo stadio impazzisce Lizbeth Jacqueline Ovalle è una delle calciatrici più spettacolari del Sud America: in Messico la chiamano La Maga, nelle scorse ore si è capito perché.

A cura di Paolo Fiorenza

Lizbeth Jacqueline Ovalle per tutti in Sud America è La Maga e forse è il caso che anche in Europa impariamo a conoscere questa calciatrice messicana di 23 anni, che in campo tiene fede al suo soprannome facendo delle autentiche magie. ‘Jackie' è un'attaccante esterna del Tigres e della nazionale e nelle scorse ore un suo gol è diventato virale per la bellezza non solo della conclusione ma dell'intera azione personale.

Il Tigres Femenil affrontava l'America di Città del Messico e lo stadio Universitario è letteralmente esploso quando La Maga al 24′ ha messo a segno la rete del vantaggio per le gialloblù. La calciatrice messicana si è involata da metà campo sulla fascia destra, inseguita da un'avversaria che quasi al limite dell'area ha stretto su di lei. A quel punto Jackie è rientrata saltandola secca e poi ha fatto partire un sinistro precisissimo che si è insaccato nel sette opposto, senza che il portiere dell'America potesse fare alcunché.

Un'azione in cui c'è davvero tutto quello che si chiede ad una top player: facilità e velocità della corsa, dribbling ubriacante, personalità nel non avere paura di provare una conclusione difficile – a costo di rischiare la figuraccia – e ovviamente il tocco del pallone per spedirlo tra le ragnatele della porta avversaria.

La prodezza della Maga ha avuto ampio risalto tra i tifosi e in molti hanno polemizzato in maniera molto accesa circa la vittoria del Pallone d'Oro messicano che è andato nei giorni scorsi a Charlyn Corral, 31enne attaccante del Pachuca e della nazionale Tricolor. Qualcuno ha parlato di una ‘rapina' ai danni della Ovalle. Peraltro la Corral, nel Torneo Clausura 2023, si è imposta come capocannoniera con 20 gol, cifra con cui ha fatto segnare un record, visto che mai nessuna calciatrice del campionato messicano femminile aveva raggiunto quel numero di reti in sole 17 partite.