video suggerito

La bomboletta spray dell’arbitro esplode in campo durante Lecce-Sassuolo: cosa è successo Bizzarro episodio nei primi minuti di Lecce-Sassuolo di Coppa Italia: la bomboletta spray dell’arbitro esplode improvvisamente creando una chiazza di schiuma sul terreno di gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bizzarro inconveniente andato in scena allo Stadio Via del Mare in occasione della partita dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025 che vedeva il Lecce ospitare il Sassuolo. Pochi minuti dopo il fischio d'inizio infatti l'arbitro Ettore Giardiniero è stato costretto ad interrompere momentaneamente il match perché la bomboletta spray, che i direttori di gara utilizzano per segnare il punto dove deve stare il pallone e la corretta distanza da tenere per la barriera avversaria in occasione dei calci di punizione e che aveva fissato alla cinta, è esplosa improvvisamente lasciando una evidente nuvola di schiuma sul terreno di gioco.

La bomboletta qualche secondo prima, mentre l'arbitro era intento a seguire l'azione d'attacco della formazione di casa, si era infatti sganciata dalla fondina applicata all'altezza della cintura finendo a terra e nell'impatto con il manto erboso era esplosa facendo fuoriuscire gran parte della schiuma contenuta al suo interno. Resosi conto di ciò Giardiniero ha interrotto l'incontro, ha recuperato la bomboletta danneggiata ormai completamente ricoperta di schiuma e, tra l'ilarità generale, l'ha portata, disseminando chiazze di schiuma su tutto il terreno di gioco, a bordo campo al quarto uomo che prontamente gliene ha procurata un'altra perfettamente funzionante.

Effettuata la sostituzione della bomboletta e assicuratosi che quella nuova non avesse alcun tipo di problema il direttore di gara l'ha riposta nella fondina agganciata all'altezza della vita e ha potuto riprendere il suo posto in mezzo al campo per far proseguire il match che alla fine ha premiato il Sassuolo che grazie alle reti di Muharemovic (arrivata pochi istanti dopo la ripresa del gioco) e di D'Andrea si è imposto per 2-0 staccando il pass per gli ottavi di finale dove affronterà il Milan e condannando ad una cocente eliminazione prematura dalla competizione i padroni di casa del Lecce che d'ora in poi dunque dovranno concentrarsi esclusivamente sul campionato.