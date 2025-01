video suggerito

Kyle Walker svela chi lo ha convinto ad andare al Milan: "Mi ha detto che sarei dovuto venire qui" Il nuovo acquisto del Milan Kyle Walker ha rivelato i motivi della sua scelta e soprattutto chi lo ha convinto ad accettare la proposta di rossoneri anziché cedere alle ricchissime offerte arrivategli dall'Arabia Saudita.

A cura di Michele Mazzeo

Kyle Walker è ora ufficialmente un nuovo calciatore del Milan di Sergio Conceiçao. Il laterale 34enne è arrivato in prestito con diritto di riscatto lasciando il Manchester City dopo sette anni e 17 trofei vinti. Non è stata una decisione facile per il nazionale inglese molto legato ai Citizens come evidenziato dalla emozionante lettera d'addio in cui ha ringraziato tutti dai compagni di squadra ai tifosi, dalla proprietà fino a quel Pep Guardiola che ha fatto la fortuna della sua carriera ("La tua guida mi ha aiutato a diventare il calciatore che sono oggi. Te ne sarò per sempre grato" le parole rivolte al tecnico catalano). E anche la scelta di trasferirsi al Milan, in un campionato, la Serie A, e un Paese, l'Italia, nuovo per mettersi alla prova a 34 anni rifiutando le faraoniche offerte arrivate dall'Arabia Saudita non è stata affatto scontata.

Nella sua prima uscita pubblica da nuovo calciatore rossonero, è stato lo stesso Kyle Walker a spiegare i motivi della sua scelta e soprattutto chi lo ha convinto ad accettare la proposta del Milan anziché cedere alle ricchissime avances fatte dai club sauditi. "Tammy (Abraham, ndr) mi ha detto che sarei dovuto venire qui, mi ha aiutato a prendere la decisione. I tifosi qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione" ha difatti detto il classe '90 svelando il ruolo decisivo giocato dunque dal connazionale e compagno di nazionale Tammy Abraham.

Un altro connazionale con un passato in rossonero, ancora più illustre, è stato invece quello che lo ha ispirato nella scelta del numero di maglia con cui disputerà il resto della stagione al Milan: "Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese" ha difatti chiosato Kyle Walker parlando ai microfoni di Milan TV proprio pochi istanti dopo l'ufficialità del suo approdo alla corte di Sergio Conceiçao (e del quale però non sarà a disposizione già dal prossimo match di campionato in programma domenica alle 12:30 che vedrà i meneghini ospitare il Parma a San Siro a causa delle ultime pratiche burocratiche ancora da sbrigare).