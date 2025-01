video suggerito

Kulusevski mangia il muschio marino tutti i giorni a colazione: perché lo fa, a cosa serve Dejan Kulusevski mangia tutti i giorni il muschio marino per colazione, a cucchiaiate: “È la specialità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dejan Kulusevski è un pilastro inamovibile del Tottenham, anche nella gestione Postecoglou: nel quadro alquanto desolante dell'attuale stagione – che vede i londinesi al 12simo posto in Premier League, a distanza siderale dalla capolista Liverpool di cui ha quasi la metà dei punti (24 contro 46, anche avendo una partita in più) – il 24enne svedese rappresenta una delle certezze su cui tecnico e tifosi possono contare. Il suo bilancio stagionale recita 8 gol e 8 assist nelle 31 partite giocate finora in tutte le competizioni: il flop alla Juventus dopo l'esplosione al Parma è ormai un lontano ricordo. I canali ufficiali del Tottenham hanno mostrato una giornata tipo di Kulusevski, inclusa la sua alimentazione: c'è anche quello che lui definisce "la specialità", ovvero il muschio marino, ricchissimo di minerali essenziali.

La giornata tipo di Kulusevski al Tottenham: il muschio marino a colazione è fondamentale

Il nazionale svedese ha dunque raccontato ai tifosi come si svolge la sua quotidianità a Londra, a cominciare dalla colazione al centro sportivo. Dopo essere arrivato a Hotspur Way, Kulusevski ha firmato alcune maglie prima di indossare la sua tenuta da allenamento e dirigersi verso la sala da pranzo per il primo pasto del giorno. Dopo aver mangiato delle uova strapazzate, un avocado e una ciotola di frutta, ha preso un barattolo in cui ha affondato il cucchiaio, spiegando perché lo fa: "Qui abbiamo la specialità: il muschio marino. Contiene 92 dei 102 minerali essenziali".

Rivolgendosi poi al compagno di squadra Son Heung-min seduto dall'altra parte del tavolo, Dejan ha aggiunto: "Non guardarmi, lo hai provato l'anno scorso!". Dopo l'allenamento, l'esterno d'attacco è stato sottoposto a un trattamento in camera iperbarica, che consiste nell'inalazione di ossigeno puro in un contenitore pressurizzato per aiutare il corpo a recuperare, per circa 45-50 minuti. Poi è passato in piscina e successivamente ha trascorso 15 minuti nella sauna.

Il bagno ghiacciato di Kulusevski per concludere la routine mattutina

Kulusevski ha concluso la sua sessione mattutina in un bagno ghiacciato insieme ai compagni di squadra James Maddison e Radu Dragusin. Infine, prima di lasciare il centro sportivo, i calciatori hanno mangiato pollo e insalata a pranzo. Ma invece di tornare subito a casa, lo svedese ha fatto un'apparizione a sorpresa in una comunità locale per distribuire regali ai bambini insieme a Lucas Bergvall.

Tutto questo accadeva lo scorso 17 dicembre: due giorni dopo il Tottenham avrebbe battuto il Manchester United 4-3 nei quarti di finale di Coppa di Lega e lo stesso Kulusevski sarebbe andato a segno.