Kranevitter rifiuta la sostituzione e rispedisce il compagno in panchina: allenatore in imbarazzo

Nel calcio abbiamo assistito spesso a divergenze di vedute tra calciatori e allenatori. Molto più rari invece gli episodi che hanno visto giocatori far cambiare idea ai loro tecnici, anche in modo piccato. Rientra in questa sparuta casistica Matias Kranevitter che nell'ultimo match del campionato turco si è rifiutato di lasciare il campo, convincendo il mister che suo malgrado ha fatto dietrofront.

Kranevitter non ne vuole sapere di uscire in Turchia

In realtà il calciatore argentino ex Atletico Madrid e River Plate non stava benissimo nel primo tempo della sfida tra il suo Karagumruk e il Trabzonspor. Per questo il suo mister per cautelarsi ha mandato a scaldare un paio di calciatori per prendere il posto del giocatore acciaccato. Pochi minuti dopo Aleksandar Stanojević ha deciso di optare per la sostituzione: quando Kranevitter si è reso conto che sulla lavagnetta c'era il suo numero ha iniziato a gesticolare in direzione della panchina.

I plateali gesti di Kranevitter alla panchina

Con mosse plateali il 32enne ha fatto capire di non avere nessuna intenzione di lasciare il campo e anzi ha ribadito "no, no, no". Inoltre ha invitato anche Ozcan che avrebbe dovuto prendere il suo posto ad accomodarsi in panchina. Si sentiva in grado di proseguire dunque Kranevitter che alla fine l'ha spuntata: dopo qualche secondo di incertezza e tra i fischi degli stessi tifosi del Karagumruk il sostituto è tornato a sedersi, ricevendo prima l'abbraccio consolatorio del suo allenatore che gli ha chiesto scusa.

Kranevitter viene sostituito all'intervallo

Kranevitter è stato comunque sostituito all'intervallo a conferma di una situazione tutt'altro che rientrata. Difficile capire se l'allenatore abbia riscontrato che il problema fisico del suo calciatore non fosse rientrato del tutto, oppure abbia voluto punire il centrocampista. Fatto sta che la squadra è stata sconfitta per 3-1, ribadendo il suo status di ultima in classifica con soli 13 punti, a otto dalla salvezza, dopo aver registrato tre vittorie, quattro pareggi e 17 sconfitte.