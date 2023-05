Koulibaly non dimentica il Napoli, il messaggio a De Laurentiis per lo scudetto: “Lo avevi predetto” L’ex difensore del Napoli ha mandato un messaggio di complimenti al presidente De Laurentiis, che lo ha reso pubblico su Twitter.

Riavvolgendo il nastro e portandolo alla scorsa estate si vedrebbero delle previsioni totalmente sbagliate sul destino del Napoli, che aveva mancato una mezza occasione e aveva perso cinque pezzi da novanta (Ospina, Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz). In pochi ponevano tra i primi quattro la squadra di Spalletti che invece ha portato a casa lo scudetto. Dei big quello più rimpianto era stato KK, che Napoli ce l'ha nel cuore e che non ha mancato di far sentire il proprio amore e la propria gioia per il traguardo raggiunto.

Se gli addii di Ospina, Insigne e Mertens erano scontati, perché i tre non avevano rinnovato, quello di Koulibaly inizialmente non sembrava preventivato. Spalletti stesso aveva dichiarato, tempo prima, che si sarebbe incatenato a Castel Volturno pur di non farlo andare via. Ma il Chelsea la scorsa estate propose un'offerta irrinunciabile al calciatore e al club. L'addio è avvenuto nel mese di luglio.

Koulibaly ha vissuto un'annata da dimenticare con il Chelsea, che è fuori pure dalla top ten della Premier League ed in panchina ha il terzo allenatore differente. KK ha fatto panchina e ora è ai box per un infortunio. Il suo erede Kim è stato uno dei migliori difensori della Serie A. Nessun rimpianto per quello che il coreano ha fatto sul campo, anche se molti tifosi che hanno Koulibaly nel cuore si sono rammaricati per il fatto che non sia riuscito a vincere pure lui lo scudetto.

Di sicuro il senegalese ha seguito a distanza la sua ex squadra e nel momento del successo non ha mancato di far sentire la sua voce. Si è sentito con i vecchi compagni, ma anche con De Laurentiis, a cui ha mandato un messaggio di congratulazioni. Il presidente partenopeo ha svelato il contenuto di quel messaggio condividendolo con i suoi follower su Twitter, questo il testo del tweet: "Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre".